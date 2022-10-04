Spectator – британцам не стоит винить во всех кризисах брексит — Франция оказалась с ними в одной лодке

Хотя британские и французские политики могут сами не признавать этого, между кризисной ситуацией в их странах сейчас существует поразительное сходство, пишет на страницах Spectator Джон Кейгер. По его мнению, попытки списать все нынешние беды Великобритании на брексит бесполезны. Сторонникам этой идеи пора осознать, что многие британские проблемы сейчас переживает и Франция, и при этом обе страны продолжают идти по одному и тому же политическому пути, отмечается в статье.



AP

После проведения референдума по брекситу и выхода Великобритании из состава Евросоюза она значительно отдалилась от Франции, а лидеры обеих стран начали активно критиковать друг друга. Но, несмотря на все эти политические разногласия, похоже, что во время нынешнего кризиса Великобритания и Франция оказались в одной лодке, пишет в статье для Spectator Джон Кейгер — бывший директор по исследованиям Департамента политики и международных отношений Кембриджского университета и биограф бывшего французского президента Раймона Пуанкаре.

Их лидеры и народы фактически стали братьями по несчастью, поскольку реальная ситуация в этих странах сейчас гораздо более схожа, чем когда-либо ранее, подчёркивается в статье. И экспертам сейчас даже трудно найти существенные различия между экономическими, финансовыми, социальными и политическими условиями, которые сложились за последнее время по обе стороны Ла-Манша.

Что касается политики, то правительство меньшинства Макрона вынуждено вести сложные переговоры практически по каждому законопроекту, стараясь убедить громогласную оппозицию. При этом Макрон также вынужден проводить трудовые реформы, обещанные в его недавнем предвыборном манифесте. «Он больше всего боится стать президентом — «хромой уткой», подобно Жаку Шираку на втором сроке после 1995 года», — отмечается в статье.

Как извечтно, Ширак распустил парламент в 1997 году, надеясь получить значительное большинство, однако в результате вынужден был кооперироваться с социалистами. Макрон на прошлой неделе также заявил, что распустит парламент, если его законопроект о пенсионной реформе столкнётся с вотумом недоверия парламента, как угрожают оппозиционные партии. Между тем его соперница Марин Ле Пен радостно приветствовала эту новость, надеясь, что выборы усилят позиции её движения и в конечном итоге могут вынудить Макрона назначить её премьер-министром, поясняет автор.

Политическая ситуация в Великобритании тоже не самая радужная: премьер-министр Лиз Трасс находится в относительной изоляции даже внутри своей партии, поскольку большинство депутатов-консерваторов не поддерживали её предвыборную кампанию. И всего лишь через несколько недель после вступления в должность британскому премьер-министру уже приходится сталкивается с растущим сопротивлением со стороны собственных однопартийцев.

Например, недавнее изменение налоговой ставки в 45 пенсов с трудом удалось провести в парламенте после того, как более десятка консерваторов заявили, что не поддержат эту меру. Если Трасс и дальше будет постоянно сталкиваться с таким же противодействием своей бюджетной политике, вполне возможно, что ей тоже придётся прибегнуть к некоторым радикальным мерам, принятым Макроном, прогнозирует автор.

При этом и Франция, и Великобритания в ближайшие месяцы столкнутся с новой волной забастовок, говорится в статье. После летнего затишья профсоюзы предприятий государственного сектора и железнодорожников вновь устроили на прошлой неделе общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы. И даже относительно «умеренные» профсоюзы теперь угрожают массовыми стачками, если Макрон продолжит свои трудовые реформы, говорится в статье.

Между тем в Великобритании практически во всех секторах экономики уже несколько месяцев продолжаются забастовки протеста против роста стоимости жизни, что приближает британцев к «французским привычкам» в этой сфере, отмечает автор. По его мнению, эти забастовки могут стать всё более политизированными, как уже происходит во Франции, если правительство Трасс попытается реализовать предложенную ранеее реформу, касающуюся профсоюзов и забастовок.

Кроме того, между двумя странами сейчас существует много экономических параллелей. Британская экономика, которая занимает второе место в Европе, как и французская, которая находится на третьем месте, в последнее время продолжают демонстрировать минимальный рост. Вполне вероятно, что Франция при этом спустится с шестого на седьмое место в мировом рейтинге по ВВП, пропуская вперёд Индию, в то время как Великобритания с трудом держится на пятом месте, однако разрыв между ними довольно незначительный.

То же самое происходит и с инфляцией, даже несмотря на то, что Франция лучше, чем Великобритания, пытается её контролировать. Инфляция во Франции составляет сейчас около 6,2%, в Великобритании — 9,8%, а в Германии — 10,9%, говорится в статье. Успехи Франции в этой области частично объясняются мудрым решением Макрона, который ещё в мае огранил цены на энергоносители, заставив национального поставщика электроэнергии EDF принять удар на себя, а также поручил правительству выделить миллиарды на субсидии для бизнеса и домохозяйств. И хотя это решение было принято в предвыборных целях, она сработало, констатирует автор.

«Играя в догонялки», правительство Трасс было вынуждено пойти по стопам Макрона и выделить в прошлом месяце специальный пакет «энергетической поддержки» для домашних хозяйств и бизнеса в размере £60 млрд. Это произошло одновременно с общим снижением налогов на десятки миллиардов фунтов стерлингов, и в результате государственный долг вскоре вырастет, прогнозирует автор. Хотя у Великобритании пока ещё есть некоторые основания для уверенности: отношение долга Великобритании к ВВП является самым низким в G7 — около 95%, и остается ниже, чем у Франции — 115%, сообщается в статье.

При этом и Великобритания, и Франция уже имеют рекордный дефицит платёжного баланса и непомерный бюджетный дефицит: Великобритания — 7,1%, Франция — 5%, и эти цифры лишь продолжают расти. Во Франции Макрон также неуклонно снижает максимальные ставки личного налога и налогов на бизнес, а также отказывается вводить налог на непредвиденные расходы, несмотря на протесты общественности. Он и его министр финансов Бруно ЛеМэр настаивают на том, что всё будет финансироваться за счёт экономического роста. Похоже, что эти меры вдохновили и Трасс, которая выбрала аналогичный финансовый пакет, хотя некоторые меры были явно непопулярны среди избирателей, отмечается в статье.

Таким образом, хотя британские и французские политики могут сами не признавать этого, между ситуацией в их странах сейчас существует поразительное сходство, подчёркивает автор. По его мнению, попытки списать все нынешние беды Великобритании на брексит бесполезны: сторонникам этой идеи пора осознать, что многие проблемы, стоящие перед страной, сейчас разделяет и Франция. «Обе страны переживают схожие макроэкономические и финансовые проблемы — и к сожалению, идут по одному и тому же политическому пути», — заключает Кейгер.