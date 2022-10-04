Мнение: Новая карта Российской Федерации, рост населения и почему Россия не распадётся

1. После принятия четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации наша страна на карте теперь выглядит так (см. заглавную картинку). Азовское море превратилось во внутреннее море России, появился «сухопутный мост» в Крым. Устье Днепра тоже под нашим контролем, равно как и плодородные чернозёмные территории Херсонщины и Запорожья. Ну и уголь Донбасса, конечно же.



Текущая задача в том, чтобы вышвырнуть бандеровцев за пределы наших границ. Ближайший период для экономики наших новых регионов будет непростым, но в будущем можно ожидать, что они преобразятся по примеру Крыма, который за последние годы прямо-таки расцвёл.

За карту спасибо Андрею Сафронову (вот ссылка на его канал на Ютубе). С более крупной версией можно ознакомиться вот здесь.

2. График роста населения России согласно данным переписей, в границах по состоянию на 2021 год (ссылка):





После присоединения новых регионов, размер нашего населения вырастет, вероятно, ещё на 5-6 миллионов человек.

3. Дмитрий Медведев комментирует заявления западных политиков и журналистов о «возможном» или даже «неминуемом» распаде России (ссылка):

…заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия – нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине. Сделать всё, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далёком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля.

Понятно, что всё это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Как и другое.

Эти «мечтатели» умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества.

P.S. Кстати, при всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам. Последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного Мира. Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России.

Полагаю, ядерный арсенал — только часть уравнения.

Во-первых, расколоть нас по национально-этническим границам, как раскололи СССР, больше не получится. Доля русских в России составляет не 52%, как было в позднем СССР, а более 80%. После присоединения регионов Новороссии, эта доля, полагаю, ещё и вырастет. Да и разница между понятиями «русские» и «россияне», на которой так настаивали западные НКО в 1990-е–2000-е годы, теперь стёрлась, а взаимного уважения и осознания общих ценностей между народами России стало больше.

Во-вторых, такие ошибки, какие были совершены в 1917 и, как следствие, в 1991, не повторяются в истории слишком часто. Двадцатый век с катастрофой 1917 — это всё-таки эксцесс, а не закономерность. С 1991 года прошло чуть более 30 лет, и нынешнее поколение россиян, в большинстве своём, успело полностью осознать и крепко выучить печальные исторические уроки. Повторять ошибку мы не намерены.