 

Изучена польза фолиевой кислоты

04.10.2022, 22:50, Разное
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Была проведена новая исследовательская работа, в процессе которой ученые проанализировали связь между терапией фолиевой кислотой и риском суицида. Результатами эксперимента авторы поделились в научном журнале JAMA Psychiatry.

Оказывается, у пациентов, которые лечились с помощью фолиевой кислоты, риск самоубийства снижался на 44 процента. Исследователи утверждают, что эффективность фолиевой кислоты является такой же, как у антидепрессантов, анксиолитиков и нейролептиков.

Таким образом, так как данное средство на сегодняшний момент является доступным препаратов, его можно будет использовать для терапии пациентов.


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