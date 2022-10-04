Изучена польза фолиевой кислоты

Была проведена новая исследовательская работа, в процессе которой ученые проанализировали связь между терапией фолиевой кислотой и риском суицида. Результатами эксперимента авторы поделились в научном журнале JAMA Psychiatry.

Оказывается, у пациентов, которые лечились с помощью фолиевой кислоты, риск самоубийства снижался на 44 процента. Исследователи утверждают, что эффективность фолиевой кислоты является такой же, как у антидепрессантов, анксиолитиков и нейролептиков.

Таким образом, так как данное средство на сегодняшний момент является доступным препаратов, его можно будет использовать для терапии пациентов.