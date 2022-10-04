 

Пенсионеры в подмосковном Ступино устроили поножовщину: Один погиб

04.10.2022, 22:36, Разное
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В подмосковном Ступино в квартире был найден труп 82-летнего мужчины с множественными повреждениями. По горячим следам был задержан приятель 73-летний погибшего. Об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

Следствие установило, что пенсионеры выпивали в квартире. Во время посиделок между ними разгорелся конфликт, в результате которого более молодой мужчина взял нож. Как пишет “Царьград”, возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.


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