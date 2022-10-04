Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их

27 сентября не стало

Бориса Моисеева. Поклонникам он запомнился, как яркий, самобытный артист и

танцовщик, исполнитель хитов “Голубая луна” и “Звездочка”.

Коллеги же вспоминают его как доброго, талантливого и трудолюбивого артиста.

Слухи вокруг наследства

покойника Моисеева не утихают с первых минут ухода. И поклонники, и причастные

к самому артисту пытаются разузнать, кому же достанется недвижимость артиста.

Уже известно, что жилье в

Юрмале достанется Кристине Орбакайте, а московская трешка уйдет Сергею Гороху. Тут

же в сети поползли слухи, что квартиру в Болгарии отжала себе телеведущая Лера

Кудрявцева. Информация распространилась после ее видео в социальных сетях.

Блондинка держала в руках от той самой квартиры.

Лера Кудрявцева

рассказала, что концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох попросил ее

привезти ключи от заграничной квартиры в Москву. Оказывается, телеведущая и артист

были болгарскими соседями — звезды приобрели недвижимость в одном комплексе.

“Я пошла на ресепшн,

забрала их. Зашла в квартиру, все там проверила”, — рассказывает известная

блондинка. Получается, наследника третьей жилплощади еще предстоит найти.