В стиле Бриджит Бардо, бунтарская и «Русалка»: девять причесок, которые выглядят естественно даже в прохладную погоду

Летом светлые окрашенные волосы или гламурные яркие пряди являются отличным вариантом, который хорошо подходит для солнечного лета на пляже и оживленных вечеринок.

Что же касается осени и зимы, когда погода более прохладная, то в этот период актуальными становятся каштановые или же рыжевато-каштановые оттенки волос. Стильные и изящные прически помогут добавить внешности притягательности и сделать образ более милым и романтичным.

Прически с более темными тонами помогут просто сиять, когда погода становится прохладнее. Вот несколько стильных причесок, которые просто идеально подойдут на осень 2022 года.

Гладкие каштановые волосы

Красивые медно-каштановые гладкие пряди выглядят просто потрясающе. Такая прическа отлично подойдет для осени и зимы.

Можно выбрать каштановый цвет или сочетание теплого карамельного и коричневого тона. Важно чтобы волосы были блестящими и гладкими. Это помогает выглядеть мило и очаровательно.

Прическа в стиле Бриджит Бардо

В последнее время в моду возвращается стиль 60-х годов. Стрижка, облегающая лицо, естественные кудри и эффектная челка вернулись снова в 2022 году.

Пряди, красиво уложенные феном или вьющиеся пряди с простой и легкой в уходе стрижкой являются очень удобными для каждой женщины.

Классическая прическа в стиле Бриджит Бардо поможет придать образу милый, соблазнительный и нежный внешний вид. Красиво подстриженные пряди облегают лицо и придают внешности естественную красоту.

Легкий и стильный пучок

Прически в виде пучка являются отличным способом подчеркнуть красивую шею и затылок, демонстрируя сексуальность и очарование.

Это классический и очень удобный вариант, который отлично сочетается с совершенно любым типом нарядов. Пучки хорошо подойдут для работы, выхода в свет или даже дома. Такая прическа помогает придать образу неповторимый шарм.

Небрежный пучок хорошо подойдет для людей, ведущих активный образ жизни или тех, которые много путешествуют.

Классический пучок идеально подходит для образа с вечерними платьями с открытой спиной. Дополнить все это можно красивыми серьгами.

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Густая челка

Такая челка поможет придать образу милый и более молодой внешний вид. Это хороший вариант для женщин 40-50 лет.

Густая челка выглядит стильно, эффектно и очень изящно.

Кудрявые волосы

Естественные кудрявые пряди выглядят очень красиво, модно и соблазнительно. В этом году упругие завитки – самый настоящий тренд.

Такую прическу можно красиво сочетать с самыми различными аксессуарами.

Боб в стиле 90-х

Вдохновленный 90-ми годами, современный боб 2022 года является полностью квадратным или прямым.

Такая прическа красиво смотрится в сочетании с гладкими и блестящими прядями. Такая резкая прическа поможет добавить образу индивидуальность и притягательность.

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Прическа “русалка”

Гладкие струящиеся волосы являются отличным вариантом для вечеринок. Чтобы сохранить пряди красивыми и гладкими, нужно нанести масло.

Хорошо смотрится прическа в сочетании с вечерним платьем, правильно подобранным макияжем и аксессуарами.

Волосы каштанового или дубового оттенка

Независимо от прически и текстуры волос, такой цвет прядей поможет добавить образу особую привлекательность и красоту.

Светло-каштановый или дубовый цвет волос в сочетании с правильно подобранными аксессуарами, помогут сделать внешний вид очень привлекательным.

Светлые платиновые тона

Такой цвет волос просто отлично подходит совершенно для всех, независимо от возраста.

Волосы должны быть мягкими, чтобы соответствовать гламурному оттенку прядей. Хорошо подходит женщинам с шелковистыми волосами.

В сочетании с правильно подобранными прическами, можно сделать образ элегантным.

Короткие светлые волосы длиной до подбородка, в сочетании с тонкой челкой помогают создать нежный и женственный образ, не требующий много времени на ежедневный уход.