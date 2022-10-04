 

В какой цвет прокрасить волосы этой весной: самые трендовые оттенки сезона 2022

04.10.2022, 22:00, Разное
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Если вы хотите изменить имидж, тогда подумайте не только над концепцией новой стрижки, но также и над тем, в какой цвет лучше покрасить волосы. Есть оттенки, которые нынче в тренде и которые помогут вам сделать образ более современным и стильным. Их можете взять на вооружение.

Черный

Выбирайте черный-черный цвет для создания образа уверенной в себе, серьезной бизнесвумен. Этот же оттенок подойдет для создания лука знойной и страстной красотки.

Темно-каштановый

Если вам не слишком хочется быть жгучей брюнеткой, но и блондинкой вы себя не ощущаете, тогда рассмотрите золотую середину виде локонов темно-каштанового оттенка. Образ получится изысканным и благородным, особенно в сочетании с прической блант-боб.

Рыжий

Если вам хочется выделиться из толпы, тогда смело можете выбирать рыжий цвет волос. Постарайтесь выбрать насыщенный оттенок, глубокий – тогда лук получится более стильным и дорогим. Избегайте цвета апельсина: он смотрится дешево.

Спелая вишня

Если у вас зеленые или карие глаза, тогда вы смело можете выбирать для себя оттенок спелой вишни. Такой цвет при наличии здоровых, ухоженных, шелковистых волос, поможет вам создать неземной образ манящей соблазнительной красавицы. По крайней мере, вы точно будете выделяться из толпы.

Розово-фиолетовый

Если вы хотите подчеркнуть свою творческую натуру, тогда можете выбрать окрашивание в розово-фиолетовый оттенок. Необязательно красить все локоны: можно лишь одну часть, а другую оставить как есть. Либо сделайте мелирование, смиксовав черные, розовые и фиолетовые пряди.

Медовый

Одно время был популярен платиновый блонд: причем, такой, который больше близок к седому. Сейчас же такой холодный тон вышел из моды и ему на смену пришел более теплый, медовый. Такой цвет лучше всего смотрится на коротких волосах.

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Шоколад

Женщинам в зрелом возрасте лучше не окрашивать волосы в экстремальные цвета наподобие розового или фиолетового. В противном случае подчеркнутся и станут более заметными все морщинки на лице. Наиболее безопасным является вариант окрашивания локонов в цвет шоколада. Это и неброско, и в то же время современно и стильно.

Разноцветный

Молодежь может рассмотреть для себя вариант окрашивания волос в раны яркие цвета. Если вы боитесь таких смелых экспериментов и не знаете, подойдет вам такое окрашивание или нет, тогда можете поступить следующим образом.

Купите разноцветные мелки для волос и с их помощью поэксперименируйте с разными оттенками.


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