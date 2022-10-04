Решено лишить Пугачеву звания народной артистки. Официально

Последние месяцы Алла

Пугачева провела в настоящем стрессе. Хейт от коллег и когда-то преданных

поклонников, начало учебного года с двумя детьми и признание мужа иноагентом —

на долю 73-летней женщины выпали серьезные испытания. Интернет-издание “Подмосковье сегодня” передает слова певицы Вики Цыгановой, осуждающей действия Аллы

Пугачевой: “Я не хочу комментировать “мать всех

геев РФ, которая пела для плебеев”.

Новый удар может прилететь

Алле Пугачевой с уже знакомой стороны — от государства. В беседе с одним из

изданий депутат Государственной Думы Виталий Милонов поделился планами в

отношении Пугачевой. Чиновник планирует инициировать лишение артистки государственных

наград.

Он считает, что звания

Народной артистки была достойна прежняя Алла Борисовна, а нынешняя своим

поведение перечеркнула все, что было. “Нужно это официально оформить”,

— заявляет депутат. Даже если планы Виталия Милонова осуществляться, только

после окончания бумажной работы государственным органом будет решено лишить

Пугачеву звания народной артистки.

Напомним, что это звание

Примадонна получила больше 30 лет назад. Кроме этого, Алла Пугачева получает

почетную Государственную премию России.