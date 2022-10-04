 

Пропала Кристина Орбакайте – что произошло с дочерью Пугачевой на самом деле

04.10.2022, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уже несколько дней ничего не слышно о Кристине Орбакайте. Тревогу забили после похорон Бориса Моисеева, который был очень близок с дочерью Аллы Пугачевой. Артист называл Кристину своей дочерью. Поэтому многие сочли странным отсутствие Орбакайте на прощании с певцом.

Почему пропала старшая наследница Аллы Борисовны, предположил музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров. По его мнению, у Орбакайте произошла личная трагедия. Он также не исключил, что причиной исчезновения 51-летней артистки может быть болезнь. Очевидно, что произошло с Кристиной на самом деле, никто точно не знает.

Напомним, Борис Моисеев умер в своей квартире 27 сентября на 69-м году жизни. Причиной смерти, как пишут СМИ, является третий инсульт. С артистом простились 2 октября. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Церемонию посетили Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Сергей Пенкин.

Примечательно, что Алла Пугачева вскоре после кончины Бориса Моисеева снова сбежала из России. Говорят, мать Кристины Орбакайте выставила на продажу особняк в деревне Грязь из-за переезда в Израиль. Вскоре певица разразилась гневным постом в Сети. Теперь в Госдуме требуют лишить примадонну российской эстрады звания народной артистки. Подробнее обо всем этом писали “Дни.ру” ранее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.20 / Путин выигрывает гибридную войну России против Америки

17.05.22 / Президент «Петровакс» — о планах по импортозамещению препарата для лечения орфанного заболевания

18.09.22 / Европа должна поставить памятник «Газпрому» в центре Брюсселя

06.04.22 / Мнение: Исторический бумеранг фальсификаций

18.09.21 / На просветительском марафоне российским школьникам объяснили, почему Гарри Поттер будет гореть в аду

02.02.22 / Разочарование – Личное мнение

08.02.22 / Как Москва справляется с “омикроном”

05.11.21 / Непривитых школьников не допустят до сдачи ОГЭ и ЕГЭ

14.08.22 / Канадец заснял загадочную гигантскую фигуру человека на горе, после чего заявил, что его преследует ЦРУ

26.06.21 / Средство, которое должно быть под рукой у каждого в летнюю пору: наносим пудру от пота на стопы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика