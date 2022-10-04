Пропала Кристина Орбакайте – что произошло с дочерью Пугачевой на самом деле

Уже несколько дней ничего не слышно о Кристине Орбакайте. Тревогу забили после похорон Бориса Моисеева, который был очень близок с дочерью Аллы Пугачевой. Артист называл Кристину своей дочерью. Поэтому многие сочли странным отсутствие Орбакайте на прощании с певцом.

Почему пропала старшая наследница Аллы Борисовны, предположил музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров. По его мнению, у Орбакайте произошла личная трагедия. Он также не исключил, что причиной исчезновения 51-летней артистки может быть болезнь. Очевидно, что произошло с Кристиной на самом деле, никто точно не знает.

Напомним, Борис Моисеев умер в своей квартире 27 сентября на 69-м году жизни. Причиной смерти, как пишут СМИ, является третий инсульт. С артистом простились 2 октября. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Церемонию посетили Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Сергей Пенкин.

Примечательно, что Алла Пугачева вскоре после кончины Бориса Моисеева снова сбежала из России. Говорят, мать Кристины Орбакайте выставила на продажу особняк в деревне Грязь из-за переезда в Израиль. Вскоре певица разразилась гневным постом в Сети. Теперь в Госдуме требуют лишить примадонну российской эстрады звания народной артистки. Подробнее обо всем этом писали “Дни.ру” ранее.