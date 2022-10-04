 

Показ Chanel в Париже: Диана Крюгер, Кристен Стюарт с невестой, Шарлотта Казираги, Камила Морроне в первом ряду

04.10.2022, 20:45, Разное
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Несколько часов назад в Париже состоялось одно из важнейших событий сезона — показ новой весенне-летней коллекции Chanel. На этот раз вдохновением для Виржини Виар стала эпоха черно-белого кино, в частности, фильм «В прошлом году в Мариенбаде», снятый в 1961 году Аленом Рене и образы главной героини. Она носит в течение всего фильма золотистые платья-комбинации, вечерние платья с пайетками, “голливудские” накидки с перьями и все в таком духе. При этом каким-то образом в линейке “затесались” элементы моды 80-х – принт в горох и брючные костюмы.

Зато оформление локации было идеальным – стены, пол и потолок были заклеены черно-белыми фотографиями из прошлых рекламных кампаний бренда, а каждого гостя на своем месте в зале ждал маленький черный пакетик с презентами и большой альбом со снимками Кристен Стюарт. Да, давняя муза Chanel и любимица Карла Лагерфельда стала лицом коллекции, но сама она на подиум не вышла. Кристен пришла на шоу под руку с невестой Дилан Мейер, правда, в первом ряду сидела не с ней, а с Шарлоттой Казираги.

Шоу началось с проекции небольшого фильма на большом экране, в котором снялась Стюарт, а потом началось само дефиле: фирменные твидовые костюмы с декором в виде перьев, вечерние платья на тонких лямках и многое другое увидели зрители. Открыла шоу Рианн Ван Ромпей. Помимо Джилл Кортлев, Лоли Баия, Виттории Черетти и Моны Тугаард в показе приняла участие Ирина Шейк – это ее дебютное дефиле для этого модного Дома.

Гостями показа стали также Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл, Камила Морроне, Холзи, Стромае с супругой, Каролин де Мегрэ и другие.

Наоми КэмпбеллСтромае с женойШарлотта КазирагиКристен СтюартХолзиДиана КрюгерКамила МорронеИрина ШейкКаролин де МегрэКристен Стюарт и Дилан Мейер


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