Неладно что-то в датском королевстве: почему Маргрете II по примеру Карла XVI Густава лишила внуков их титулов

В последние дни тихое и спокойное датское королевство не сходит с первых полос европейских газет. Все сообщают о том, что королева Дании Маргрете II лишила своего младшего сына Иоахима, его жену и детей от двух браков королевских титулов. Пресса наперебой жалеет маленькую внучку монархини Афину, которую в школе дразнят тем, что она “больше не принцесса”, а бывшая и нынешняя жены Иоахима – Александра Мэнли и Мари Кавалье – разводят руками, мол, пришла беда, откуда не ждали. Однако в том, что в конечном итоге их дети не будут принцами и принцессами, обе знали с самого начала.

Младшая дочь принца Иоахима (пока еще) принцесса Афина

Слово “принц” происходит от латинского “princeps”, что означает “первый”. Логично было бы предположить, что речь идет о первом по старшинству после короля. Еще одно слово с этой основой – principatus, то есть принципат – термин в исторической литературе, обозначавший сложившуюся в Древнем Риме в период “ранней Империи” особую форму правления, которая сочетала монархические и республиканские черты. Монархов называли “принцепсами”, чтобы подчеркнуть их статус “первых среди равных”. Позже принцами называли правителей, которые стояли во главе сравнительно небольших или не полностью суверенных территорий, и не могли быть королями и, тем более, императорами.

В наше время, говоря “принц”, мы подразумеваем близкого родственника короля. Но насколько близкого, – это в каждой стране решает сам король. А ограничение этого круга лиц совершенно необходимо. У монархов рождаются дети-принцы, они в свою очередь тоже становятся родителями, и у их детей тоже появляются потомки. С учетом увеличения средней продолжительности жизни, за некоторыми монархами, как, например, за умершей в начале сентября британской королевой Елизаветой II, следуют уже по три поколения принцев и принцесс. Все они имеют привилегии членов королевской семьи. Это вызывает у общественности справедливый вопрос, почему налогоплательщики должны содержать всю “королевскую рать”. Неудивительно, что практичный король Швеции Карл XVI Густав еще три года назад принял закон об исключении из списка членов Королевского дома своих пятерых внуков – детей младшего сына Карла Филиппа и дочери Мадлен. Правда, сами они сохранят титулы принцев и принцесс, но не смогут передавать их своим детям.

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия в окружении детей и внуков.

Точно также в 2015 году король Бельгии Филипп поздравил своего племянника принца Амедео с женитьбой указом, который ограничивает число принцев и принцесс в семье Саксен-Кобург-Гота. Таким образом, дети Амедео и его братьев и сестер, а также их кузенов, не являющихся прямыми потомками короля Филиппа, уже не получат эти титулы. К слову, у бельгийцев этот вопрос с некоторых пор вызывает болезненную реакцию, ведь отец нынешнего монарха Альберт II, как недавно выяснилось, имел незаконнорожденную дочь Дельфин Боэль. В октябре 2020 года она через суд добилась титула принцессы для себя и своих детей Жозефины и Оскара.

Кому быть, а кому не быть принцами и принцессами – это вообще очень щепетильный вопрос. Например, в памятном интервью Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри беременная герцогиня Сассекская не скрывала горечи от того, что их с Гарри сын не стал принцем, и намекала, что причиной этого может быть цвет кожи Арчи. Но в действительности обижаться на королеву было не за что. Круг принцев и принцесс в Великобритании определяет конвенция Георга V и выпущенное им в 1917 году патентное письмо, которое гласит:

Дети каждого суверена королевства и дети сыновей каждого суверена, и старший живой сын старшего сына принца Уэльского должны иметь и пользоваться титулом и атрибутами Их Королевских Высочеств…

Меган Маркл полагала, что сын принца Гарри автоматически будет принцем. Но, когда родился Арчи, выяснилось, что это не так.

Гарри был на тот момент младшим сыном принца Уэльского, а стало быть, его сыну этот титул не полагался. То же правило отвечало на вопрос, почему дочери герцога Йоркского Беатрис и Евгения – принцессы, а их дети – нет. Но после смерти Елизаветы II королем стал принц Чарльз, а это значит, что все его внуки должны автоматически получить статус принцев. Правда, говорят, Карл III хочет, чтобы монархия стала скромнее. Возможно именно с этим связано то обстоятельство, что в обновленном генеалогическом древе Виндзоров-Маунтбаттенов на сайте королевского двора дети принца Уильяма Джордж, Луи и Шарлотта названы принцами и принцессой, а дети принца Гарри – мастером Арчи и мисс Лилибет.

При жизни королевы принцами и принцессами могли быть только дети ее старшего внука Уильяма Джордж, Шарлотта и Луи.

Так что скандал, разразившийся в Дании, не может вызывать ничего, кроме недоумения. Королева Маргрете – счастливая мать двоих сыновей Фредерика и Иоахима и бабушка восьми внуков. Поскольку в Дании действует принцип примогенитуры, на сегодняшний день реальными претендентами на престол являются кронпринц Фредерик и его дети Кристиан, Изабелла, Винцент и Йозефина. А шансы детей принца Иоахима Феликса, Николая, Хенрика и Афины, как и его самого, стремятся к нулю. И, поскольку вместе со своей второй женой француженкой Мари он проводит очень много времени во Франции – они организовывают различные мероприятия в посольстве Дании в Париже, королева и предложила младшему сыну с начала 2023 года оставить ему и его семье только французский титул его отца – графа Анри де Лаборд де Монпеза. На волне последовавшего за этим скандала 83-летняя Маргрете, только что отпраздновавшая 50-летие на троне, выступила с обращением к общественности. Она написала:

В последние дни я наблюдаю сильную реакцию на мое решение о будущем употреблении титулов в отношении четырех детей принца Иоахима. Это, конечно, не может не затрагивать меня. Мое решение назревало очень долго. Находясь на троне 50 лет, совершенно естественно смотреть и назад и вперед. Мой долг и мое желание как королевы – сделать так, чтобы монархия всегда шла в ногу со временем. Иногда это значит, что приходится принимать трудные решения, и найти правильный момент для этого всегда непросто. Королевский титул подразумевает ряд обязательств и задач, которые в будущем лягут на плечи меньшего числа членов королевской семьи. Это необходимо для обеспечения будущего монархии, и я в свое время их скорректирую. Я приняла решение, как королева, мать и бабушка, но как мать и бабушка я недооценила, до какой степени будет чувствовать себя задетым мой младший сын и его семья. Это произвело сильное впечатление, и я прошу за это прощения. Никому не следует сомневаться, что мои дети, невестки и внуки – это моя огромная радость и гордость. Сегодня я надеюсь, что мы в кругу семьи найдем мирный выход из создавшейся ситуации.

Маргрете II и ее семья. Слева направо: сестра королевы принцесса Бенедикте, внучка принцесса Изабелла, внук принц Винсент, невестка кронпринцесса Мэри, внучка принцесса Йозефина, сын кронпринц Фредерик, внук принц Кристиан, внучка принцесса Афина, сын принц Иоахим, внук принц Хенрик, невестка принцесса Мари, внуки принцы Феликс и Николай.