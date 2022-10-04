Идеально для тонких волос: 10 модных «лохматых» стрижек, которые придадут объем

Для тонких волос идеально подходят “лохматые” стрижки. К ним относятся многослойные варианты боба и пикси с легкой волнистостью и большим количеством текстуры. Они имеют неровные слои, которые придают шевелюре больше объема. В статье мы приведем 10 вариантов модных “лохматых” стрижек, которые создают иллюзию пышных волос.

“Лохматая” пикси с перьями

“Лохматая” пикси с перьями придаст модный и современный вид шевелюре короткой и средней длины. Добавление большого количества растрепанных слоев оживляет пряди.

При укладке взъерошьте волосы руками и добавьте немного текстурной пасты. “Лохматая” пикси с перьями подойдет женщинам 40+, которые ищут новый и необычный стиль.

Мягкая небрежная стрижка

Мягкая небрежная стрижка выделит вас из толпы. Это супермодная прическа, за которой легко ухаживать.

Попросите стилиста коротко подстричь внутренние слои, а по периметру оставить лохматые пряди. Эта стрижка подходит к любой форме лица. Она требует визитов в парикмахерскую каждые 4 – 5 недель.

“Волчица” длиной до подбородка

Сделайте модную стрижку “волчица” длиной до подбородка. Она представляет собой гибрид стрижки “шегги” с кефалью. Вы можете дополнить ее серебристыми, платиновыми или яркими бликами. Чтобы придать форму прическе, используйте помаду для укладки.

Избегайте этой стрижки, если у вас круглое лицо. Длина до подбородка делает овал еще более полным.

Короткая волнистая прическа с челкой

Короткая волнистая прическа с челкой сделает ваш стиль оригинальным. Множество слоев придает этой стрижке причудливую форму и ощущение взъерошенности. Такая прическа идеально подходит женщинам с тонкими и вялыми волосами.

Эта стрижка идет к любой форме лица. Чтобы придать ей форму, высушите волосы естественным путем или феном, а затем нанесите пасту для укладки.

Пикси с рваными слоями и челкой

Если вы ищете короткую, мягкую и женственную стрижку, то попробуйте пикси с рваными слоями и челкой. Вам понравится этот симпатичный вариант, который не требует сложной укладки.

Чтобы получить идеальную форму стрижки, попросите парикмахера создать много слоев и текстур. Для укладки нанесите на шевелюру пасту и высушите волосы на свежем воздухе.

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Короткий боб для волнистых волос

Если у вас волнистые волосы, попробуйте прическу “короткий боб”. Она освободит вашу шевелюру от излишней массы волос и сделает ее более легкой. Ваши пряди будет легко подниматься и выглядеть пышными. Эта прическа сделает безжизненные волосы объемными.

Стрижка с тонкой челкой для женщин 50+

Стрижка с тонкой челкой – идеальная прическа для зрелых дам. Если у вас негустые волосы, то она придаст им больше объема. Попросите парикмахера создать на вашей шевелюре побольше слоев.

“Лохматая” стрижка с челкой-шторкой

“Лохматая” стрижка с челкой-шторкой подходит для тонких волос. Когда вы теряете длину, ваша шевелюра получает больше движения.

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Для укладки нанесите на влажные волосы солевой спрей, а затем высушите их феном, немного приподнимая от корней.

Прямая стрижка со слоями, обрамляющими лицо

Прямая стрижка с обрамляющими лицо слоями подойдет женщинам с тонкой текстурой волос. Она добавляет больше объема шевелюре. Попросите стилиста сделать стрижку бритвой с короткими слоями на макушке.

“Лохматая” стрижка для вьющихся волос

“Лохматая” стрижка подходит кудрявым дамам, которые хотят выглядеть в классическом стиле. Если у вас тонкие локоны, то она поможет их оживить. Узнайте у стилиста, как часто вам нужно подстригаться, чтобы поддерживать эту форму.

Заключение

Короткие “лохматые” стрижки подходят для волос любого типа. Вы можете придать им любую форму и легко уложить разными способами.