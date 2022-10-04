Когда придет пора снять шапку: тенденции и тренды стрижек на весенний сезон 2022 года

Ошибочно полагать, что главной составляющей имиджа является одежда. На самом деле многое зависит от стрижки. Удачная прическа преображает любую девушку, позволяет усовершенствовать свой лук и выглядеть привлекательнее. Но вариантов причесок так много, что порой сложно сделать выбор. Разбираем самые трендовые варианты.

Блант-боб

Эта стрижка имеет и другое название – «тупой боб». А все из-за идеально ровного среза волос. Такая прическа не предполагает наличие челки, зато предполагает наличие ровных и прямых волос. Если у вас вьющиеся локоны, то учтите, что вам придется регулярно их распрямлять, чтобы стрижка не потеряла свою концепцию.

Текстурированный боб

Еще одна разновидность боба, отличие которой, в отличие от блант-боба, заключается во «взлохмаченности». Здесь на голове наблюдается вроде как творческий беспорядок на первый взгляд, но на самом деле локоны упорядочены.

Они просто имеют разную длину, поэтому прическа получается более пышной, озорной.

Бикси

Эта стрижка – главный тренд текущего года. Эксперты из мира моды и красоты выделили ее из числа других и помогли занять лидирующие позиции.

Концепция данной стрижки – нечто среднее между ультракороткой пикси и бобом на средние волосы. Если присмотреться, то есть элементы и из одной, и из другой прически. Здесь и слоистость, и острые срезанные концы волос. Такая прическа наверняка придется по душе веселым и энергичным девушкам.

Удлиненный боб

Стрижка не нова – ее носила больше десяти лет назад Виктория Бекхэм. Однако сегодняшняя интерпретация отличается от той укороченной длиной передних прядей. Теперь они едва ли достигают подбородка. А вот затылок выстрижен по традиции достаточно коротко. При наклоне головы затылок обязательно обнажается, а волосы ниспадают вперед.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Текстурированные стрижки

Текстурированные стрижки на длинные волосы – это тренд, который пришел к нам еще пару лет назад и по сегодняшний день не сдает своих лидирующих позиций. Волосы прорежены здесь таким образом, чтобы ниспадать красивым слоями разной длины. Благодаря этому прическа получается пышной. Волосы выглядят живыми и здоровыми, так как нет утяжеления на концах.

Каскад

Эта прическа тоже предполагает наличие локонов разной длины. Посеченные концы недопустимы. Волосы должны красиво ниспадать слоями наподобие «каскада». Это идеальный вариант для девушек с длинными густыми локонами.

Как вариант, можно попробовать “лесенку”. Такую прическу носит Дженнифер Энистон. Суть в том, чтобы шел плавный переход от длинных волос к коротким. Самые короткие пряди должны находиться у лица.

Стрижка, обрамляющая лицо

В этом году в моду вошли те прически на длинные волосы, где лицо обрамляется по бокам локонами. Зачастую делается удлиненная челка-шторка. Когда основная часть волос опускается ниже плеч, локоны, формирующие челку, остаются на уровне ушей или подбородка.

Кудрявые волосы

Если у вас от природы кудрявые волосы, можете больше их не распрямлять. Сейчас прически с кучеряшками очень даже в моде. Оставляйте челку: пусть она тоже будет кудрявая. Оптимальная длина локонов – до плеч.