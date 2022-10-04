“Не остановило”: прячущая глаза дочь Заворотнюк поделилась страшной новостью

Анна Заворотнюк —

старшая дочь звезды “Моей прекрасной няни” Анастасии Заворотнюк. Напомним,

что последние несколько лет актриса тяжело болеет раком мозга. Похожий недуг унес

из жизни певицу Жанну Фриске.

Сейчас Анна

Заворотнюк активно занимается своим блогом в социальных сетях, рассказывая о

своей жизни в Москве. По просьбе мамы, девушка не делится фотографиями болеющей

женщины, зато регулярно радует поклонников своими селфи. Вот и на днях в блоге появилось

новое фото. Подписала фото девушка забавной, но слегка “черной”

шуткой:

“Валерка

успел сказать: “Чик-чирик, я в домике”, но кирпич это не остановило”.

Прячущая глаза за

огромными солнцезащитными очками Заворотнюк-младшая призналась поклонникам в

страшной тайне, что никогда не смеется над анекдотами. Затем дочь Анастасии

Заворотнюк предложила подписчикам необычный интерактив — попробовать ее

рассмешить.

“Не смеяться

над анекдотами, вот уж действительно, страшная новость!” — пошутили в комментариях

подписчики и поделились с Анной своими любимыми юморесками. Поупражняться в

чувстве юмора собрались не только молодые подписчики девушки, но и поклонники самой

Анастасии Заворотнюк. Эта часть фолловеров регулярно спрашивает Анну о

состоянии актрисы.