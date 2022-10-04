В Татарстане пьяный мужик забил насмерть жену на глазах у сына-подростка

34-летний мужчина под воздействием алкоголя забил насмерть свою жену. Трагедия произошла летом этого года. Сначала, по данным ОСН, он угрожал ей расправой, а затем начал избивать ремнем и рукояткой ножа. Все это происходило в присутствии 14-летнего сына пары.

В результате побоев женщина скончалась. Как сообщает VSE42.RU, подсудимый признал свою вину, вскоре он предстанет перед судом.