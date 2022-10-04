 

Суд оставил под арестом сотрудников Telegram-канала «Адские бабки»

04.10.2022, 19:35, Новости дня
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Кузьминский районный суд Москвы продлил арест двух администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Ольги Архаровой и Инны Чуриловой, которых обвиняют в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Архаровой и Чуриловой <…> на срок до 7 ноября», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее Архарова признала свою вину частично, а Чурилова – в полном объеме и раскаялась в содеянном. Еще один администраторов Александра Баязитова вину не признала. Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в «Коммерсанте», «Известиях», является автором на портале Life.ru. С 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале «Адские бабки», где имеет 102 тыс. подписчиков. Ольга Архарова – медиатехнолог и интернет-предприниматель. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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