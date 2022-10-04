Глава Нацбанка Украины ушел в отставку

Руководитель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко покинул свою должность, сообщила пресс-служба украинского регулятора.

«В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ», – сказал Шевченко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

Отмечается, что глава НБУ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять отставку.

Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.

Зеленский также сообщил, что среди сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.

Напомним, в Украине главу города Чабаны Александра Киризлиева, не спевшего гимн страны на одном из заседаний в прошлом году, обвинили в государственной измене.

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