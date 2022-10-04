 

В Польше назвали число россиян, которым отказали во въезде с начала октября

04.10.2022, 19:35, Новости дня
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С начала октября в Польшу не пропустили 127 граждан России, информирует пограничная стража республики.

Как говорится в сообщении, в октябре в Польшу въехало 896 граждан России, в то же время выехало – 1310 человек. Отмечается, что в основном россияне прибывают в Польшу через Калининградскую область, информирует РИА «Новости».

В то же время сотрудники пограничной стражи не пустили в Польшу 127 граждан России.

С 19 сентября в Польше, Эстонии, Латвии и Литве вступил в силу запрет на въезд граждан РФ и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС.

Кроме того, с 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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