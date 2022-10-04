В Буркина-Фасо пройдёт референдум о присоединении к России

После второго за год военного переворота буркинийцы потребовали от нового руководства страны кардинальных мер по улучшению уровня жизни.

Капитан Ибрагим Траоре, захвативший власть в Буркина-Фасо, пообещал жителям провести референдум о вхождении в состав России, чтобы навсегда избавить страну от разрухи, нищеты и диктатуры.

По словам Траоре, его предшественник подполковник Поль-Анри Дамибу не справился с обязанностями временного (замещающего) диктатора. Он полностью провалил посевную, не закрыл американское посольство и не построил ни одного уранового рудника, поэтому Траоре пришлось взять власть в свои руки. Новый глава государства уверен, что без посторонней помощи буркинийцам не справиться – остаётся только последовать примеру ДНР и ЛНР.

– Мы живем в аграрно-военной стране и десятилетиями ничего не меняется. Я был в России и видел, как богато живут люди в Омске, Новокузнецке, Чите и Сызрани, – сказал военный. – Уверен, мы можем также, но для этого нам нужна Россия. Я провел телефонные переговоры с господином Пушилиным и господином Пасечником. Они заверили меня, что референдум — полностью рабочий вариант.

Голосование состоится на следующей неделе и пройдет под лозунгом «ДНР, ЛНР, Буркина-Фасо — Россия!». Для успешного волеизъявления граждан и во избежание фальсификаций власти страны приняли решение включить в бюллетень всего один пункт. После завершения референдума правительство Буркина-Фасо передаст Владимиру Путину просьбу о вхождении в состав Российской Федерации на правах нового субъекта – Буркинийского федерального округа со столицей в Екатеринбурге.

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