 

Дочери Бьорк и Юэна Макгрегора – на подиуме, Тилан Блондо и Тина Кунаки – в зале: как прошло шоу Miu Miu

04.10.2022, 19:20, Разное
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Сегодня, 4 октября, в Париже завершается Неделя моды. Хедлайнерами этого дня стали самые известные модные дома: в первой половине дня свою коллекцию представил Chanel, а ближе к вечеру состоялся показ Miu Miu. Дизайнер Миучча Прада решила снова представить комплект из кроп-топа мини-юбки, который в прошлом сезоне взорвал модную индустрию и его надели все звезды. Но она переосмыслила его, добавив другие элементы одежды. К тому же юбки теперь не плиссированные, а с накладными карманами (тренд этого сезона – карго). Объемные карманы добрались даже до юбок и топиков.

В дефиле приняли участие завсегдатаи – “стахановка” Белла Хадид и Эмили Ратажковски – и новички. Так, внимание на себя перетянули две звездные наследницы: дочь певицы Бьорк Исадора Бьаркардоттир Барни, которой вчера исполнилось 20 лет, и дочь актера Юэна Макгрегора Эстер Макгрегор – через месяц, 7 ноября, ей стукнет 21 год. Ранее девушки вместе с другой дочкой известных родителей – дочерью Миллы Йовович Эвер Андерсон – снялись в рекламной кампании бренда, но на подиуме появились впервые. 

Также на показе дебютировала бывшая невеста Роберта Паттинсона, певица FKA Twigs (настоящее имя – Талия Дебретт Барнетт).

Гостями показа стали знаменитости, амбассадоры и добрые друзья бренда: модели Тина Кунаки и Алекса Чанг, сестры Кары Делевинь Поппи Делевинь, Кьяра Ферраньи, “самая красивая девочка в мире” Тилан Блондо и многие другие.


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