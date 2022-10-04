Звезды “Теории большого взрыва” Кейли Куоко и Джонни Галэки рассказали, с чего начался их роман

Накануне Vanity Fair опубликовали отрывки новой книги “Теория большого взрыва: Финальная история за кадром” о легендарном одноименном сериале. Фрагменты содержали совместное интервью исполнителей главных ролей Пенни и Леонарда Кейли Куоко и Джонни Галэки, где они подробно описали свой роман на съемочной площадке. Оказывается, все началось со съемок первого эпизода 3-го сезона в 2008 году, в котором Леонард спасает Пенни из шахты лифта.

Мы должны были пробыть в объятиях друг друга довольно долго. Это был своего рода трюк, который мы выполняли. Это было целое дело, – отметил Галэки.

Я думаю, мы немного влюбились друг в друга именно в той шахте лифта, – добавила Куоко.

Мы что-то почувствовали, да, – сказал Галэки. – Думаю, что это был поворотный момент в наших отношениях. Тогда и она, и я знали, что чувствовали нечто взаимное, и что попытка игнорировать этот факт будет скорее мешать работе.

Куоко призналась, что была влюблена в Галэки с самого начала съемок, просто на тот момент они оба были в отношениях. Химия между ними возникла к концу первого сезона, когда их экранные персонажи впервые поцеловались.

Во всех совместных сценах было очевидно, что между нами что-то есть. Между нами была химия, и мы влюблялись друг в друга. Так было весь первый сезон, пока мы решились встречаться, – сказала Куоко.

Позже они провели совместный с коллегами уикенд в Монтесито, где сблизились еще больше. Как-то после репетиции они пересеклись в винном баре в том же районе, где снимали ситком.

После репетиции я отправился в ресторан Smoke House в Бербанке. Побыл там некоторое время, и решил пригласить выпить Кейли, потому что знал, что она живет в долине.

Я была очень взволнована, когда он написал мне. Я знала, что это будет непросто — выпить с ним бокал вина. Я знала. И в итоге мы целовались!

По словам Куоко и Галэки, та встреча перетекла в совместную ночь. На съемочной площадке актеры держали свои отношения в тайне.

У нас даже никогда не было секса в гримерке. Абсолютно, черт возьми, никогда, – призналась Куоко.

Впрочем, актеров довольно быстро разоблачил шоураннер “Теории большого взрыва” Чак Лорре.

Однажды Чак поймал нас, когда мы прятались за машиной на парковке, – вспомнил Галэки. – Он выходил с площадки, и мы пригнулись, как дети, прячущиеся от своих родителей! И он, конечно же, заметил нас, но отнесся к этому с пониманием и ничего не сказал. Мы просто не хотели, чтобы кто-нибудь напрягался по поводу нас.

От публики актеры скрывали роман еще дольше, обнародовав свои отношения лишь в 2010 году. После расставания Куоко и Галэки удалось сохранить дружеские отношения.

Напомним, что ранее в этом году Кейли Куоко, оправившись от развода, познакомилась и влюбилась в актера сериала “Банши” Тома Пельфри. Официально об их романе стало известно в начале мая этого года.

Кейли Куоко и Том Пельфри