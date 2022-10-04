Футболки с рукавами ¾, блузки с баской и отвлекающая внимание обувь: правильно подобранная одежда поможет визуально уменьшить широкую спину

С помощью правильно подобранной одежды и аксессуаров можно смоделировать фигуру, достичь идеального баланса, скрыть недостатки. Если у вас широкая спина, то возьмите на вооружение следующие лайфхаки.

Футболки с рукавами ¾

Обращайте внимание на рукава любого изделия, которое планируете приобретать. Вам нужно отказаться о элементов декора наподобие рукавов-фонариков — они только добавят объема и подчеркнут широкие плечи. Остановите выбор на кофте без такого декора с рукавами три четверти. От маек и кофт без рукавов лучше откажитесь совсем.

Кофты с V-образным вырезом

Такой фасон позволяет вытянуть верхнюю часть тела и визуально казаться стройнее. Плюс ко всему, есть возможность привлечь внимание к зоне декольте.

Блузки с баской

Такие изделия подчеркивают женственность, акцентируют внимание на бедрах. Они красиво подчеркивают изгибы тела.

Вертикальные полосы

Горизонтальные полосы однозначно сделают вас шире и крупнее. А вот благодаря вертикальным вы значительно сузите силуэт и будете выглядеть стройняшкой.

Отвлекающая внимание обувь

С помощью яркой обуви вы можете отвлечь внимание от своей фигуры в целом. В том числе и от широкой спины.

Брюки клеш

Чтобы уравновесить верхнюю и нижнюю часть туловища, носите расклешенные штаны. Клеш может быть как от колена, так и от бедра.

Темный верх и белый низ

Темные цвета оптически уменьшают, а светлые — увеличивают. Пользуйтесь этим простым правилом, когда будете создавать эффектные луки. Например, сочетайте пестрые брюки с черной кофтой с длинными рукавами с V-образным вырезом.

Плиссированные юбки

Чтобы был оптимальный баланс, вам следует добавить больше объема в нижнюю часть. Сделать это можно с помощью плиссированной юбки.

Как вариант, можно выбрать обычную юбку, но с карманами сбоку или спереди (по типу карго). Приветствуются и пышные юбки из фатина.