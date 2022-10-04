Стратегические косички и волосы с «мокрым» эффектом: девять оригинальных и легких в исполнении причесок на осень

Любая женщина подтвердит: враги укладки – это ветер и сырость, поэтому в холодное время года становится актуальным вопрос универсальной прически. Соблюсти баланс между практичностью и трендами помогут девять оригинальных причесок на осень.

Косы, волны и хвосты

Стиль 2000-х возвращается в моду: полусобранные на макушке волосы отсылают к ностальгии юности. Высокий хвост универсален, позволяет быстро решить вопрос с укладкой и даже визуально добавляет к росту пару сантиметров.

Супермодель Карли Клосс умеет подать себя в лучшем свете. Конский хвост – мастхэв осени, а выпущенные небрежно прядки обрамляют лицо и сглаживают черты.

Еще один способ добавить изюминку своему образу – украсить конский хвост косами. Для этого соберите пряди волос в хвост, оставив свободными две прядки.

Заплетите их в косу и оберните вокруг резинки. Всего за несколько минут вы получите оригинальную прическу в стиле бохо.

Косу можно обыграть нестандартно, предварительно сделав конский хвост. Эта прическа позволяет сделать визуально волосы длиннее.

Мокрый эффект на волосах очень органично смотрится в осенней обстановке. Косой пробор и мягкие волны Валентины Ферраньи произвели впечатление на модном показе. Этот же трюк можно проделать и с конским хвостом, нанеся маску или гель для лучшего результата.

Простые решения

Девушки с кудрявыми волосами наконец-то могут вздохнуть спокойно и выбросить стайлеры, их прическа – тренд этого года. Важно придать естественную форму и объем с помощью диффузора.

Если вы обладательница прямых волос, то используйте следующий трюк: заплетите косу, через время разделите прядки пальцами, зачесывая волосы вбок.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Модный блогер Леони Ханне славится любовью к нестандартным прическам. Полированная гладь волос давно стала ее визитной карточкой. Центральный пробор и отсутствие объема делают образ элегантным. Укладка проста в исполнении, но придется воспользоваться стайлингом и выпрямителем.

Иногда изменить свой образ можно легким движением руки: просто сделайте боковой пробор, максимально отделив волосы! Если вы нанесете немного геля, то добьетесь такого же результата, как модель Синди Бруна.

Средняя длина – универсальна для современной деловой девушки. Длина между челюстью и ключицей придает образу легкости, так как пряди все время находятся в движении.