Скандалы: Миллионы на пиар

Власти Петербурга оплатили фильм о заслугах губернаторов

Городской бюджет выделил грант на создание документальной ленты о роли губернаторов Северной столицы. Деньги получила НКО, близкая к руководителю городского телеканала. Комитет по культуре Санкт-Петербурга объявил список получателей городской субсидии на производство документальных и художественных фильмов. Всего было распределено 57 миллионов рублей. Но внимание обратили на АНО «Центр культурно-просветительских проектов Социум», который получил два гранта.

3,6 миллиона рублей выделено на съемки фильма «Великий шелковый путь», еще 3,2 миллиона – на создание фильма «Губернаторы Санкт-Петербурга. Роль в истории России». Именно этот фильм и вызвал больше всего вопросов. В первую очередь, будет ли этот фильм рассказывать о современных градоначальниках и в частности, о действующем губернаторе Александре Беглове.

АНО «ЦКПП Социум» появилось в информационном пространстве Петербурга в начале 2022 года. НКО выступила организатором выставки «Медный всадник», а так же получила крупные гранты на организацию 80-летия седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича (более 10 млн рублей) и фестиваля «Три цвета Российского стяга» (более 22 млн рублей), на котором выступал основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

По данным базы СПАРК сейчас АНО «ЦКПП Социум» руководит уроженец Омска Юрий Чубатов, на его странице в соцсети отмечено, что он работает на 12-м телеканале Омска. Но это не все связи, до 2021 года НКО возглавляла Ирина Юдина, так же уроженка Омска. Она была на 12-м телеканале заместителем директора по рекламе. По информации омских СМИ, в отношении Юдиной было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денег, выделяемых на освещение важных событий. По версии следствия, фирмы, подконтрольные Юдиной, выигрывали торги на освещение деятельности областных властей, а за полученные средства отчитывались сюжетами 12-го канала, к которому отношения не имели. В суде Юдина признала вину и получила мягкое решение – судебный штраф в 100 тысяч рублей. Дело было прекращено, формально Юдина не считается судимой. События, которые легли в основу уголовного дела, происходили в 2015-2016 годах, когда Малькевич работал в Омске.

Но связь между АНО «ЦКПП Социум» и Ириной Юдиной прослеживается и сейчас. Так, в начале 2022 года общественная организация взяла в лизинг автомобиль Mercedes-Benz GLK-Klasse/GLC. Интересно, в базе данных, прежним владельцем авто числится омская компания «Аватара», учредителем которой является Ирина Юдина. Ее компания так же владела этим авто по договору лизинга. Правда, дела у компании идут не лучшим образом, по данным базы СПАРК, юрлицо не сдает отчетность в налоговую, кроме того, ФНС выявила недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, что как правило, ведет к ликвидации.

Прояснить вопрос, будет ли Александр Беглов упомянут в новом фильме, не удалось, у получившей грант АНО «Центр культурно-просветительских проектов Социум», телефон, указанный при регистрации юрлица, оказался заблокирован.

Сергей Иванов

Оригинал материала: “Новые Известия”