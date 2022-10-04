 

“Отправить босыми на фронт”: Пригожин о журналистах “Медузы”

04.10.2022, 18:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам Пригожина, если в Сети есть фотография человека, похожего на него, с человеком, похожим на Кадырова, то они, очевидно, друг с другом знакомы.

“Кто вам сказал, что я поддержал Кадырова в критике военного руководства? Давайте я вам помогу прочитать внимательно мой ответ. Рамзан Кадыров сделал эмоциональное заявление, я, наполненный восторгом, от потока эмоций обычно сдержанного Кадырова заявил: “Рамзан, красавчик, жги!”. Что в переводе на русский литературный: “Уважаемый Рамзан Ахматович! Во-первых, хочу сказать, что вы прекрасно выглядите, пожелать вам здоровья и дальнейшего процветания. А во-вторых, сообщить, что я, читатель российских СМИ, увидев ваше эмоциональное заявление, с восторгом отмечаю его на фоне обыденных новостей других изданий”, — отметил бизнесмен.

По его словам, “ушлепками”, которых нужно отправить “с автоматами босыми на фронт”, подразумевались виновники сдачи Красного Лимана российскими войсками. Сам Евгений Пригожин указал на то, что военным специалистом он не является и не может точно назвать имена людей, виновных в этой катастрофе.

“Поэтому ваш вопрос относительно критики Министерства обороны РФ абсолютно некорректен. На свете существует большое количество ушлепков, которых надо отправить босыми на фронт. Например, вы и редакция “Медузы”. Будет желание — снимайте ботинки и вперед”, — добавил предприниматель.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее опроверг критику в адрес руководства Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании “Конкорд”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09.22 / Мнение: Русский профессор

11.09.20 / Тутанхамон и его эпоха

22.12.20 / Олег Кашин станет лицом рекламной кампании «Спутник V» в Великобритании

23.06.21 / Россия и США: саммит «красных линий»

02.12.21 / Учёные рассказали, как на возникновение первых гор повлияли океанические организмы

23.09.22 / В Москве завершили капремонт дома из фильма “Гостья из будущего”

18.05.21 / Тимати и Анастасия Решетова провели день вместе после выхода громкого интервью модели

01.01.22 / Собянин назвал главные события в Москве за 2021 год

28.06.20 / Запад пытается сорвать голосование за поправки к Конституции?

04.08.22 / «Сначала Моравецкий — и только потом Россия» – поляки указали на виновников подорожания жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика