Келли Осборн раскрыла пол будущего первенца

37-летняя беременная дочь рок-легенды Оззи Осборна Келли стала гостьей эфира Entertainment Tonight, где подтвердила, что ждет мальчика. Дело в том, что будущий дедушка ненароком проговорился об этом ранее, но Келли не стала его винить и раскрыла факт официально.

Он всем рассказал еще до того, как у меня самой появился шанс, и я просто сказала: “Ой, папа, да ладно. Типа, давай”, – объяснила Келли. – Но я скажу, что теперь он ежедневно поет о том, как взволнован, что будет мальчик.

Оззи Осборн Келли Осборн

Келли подчеркнула, что родители всячески поддерживают ее на каждом этапе беременности.

Мои родители невероятны и были со мной на каждом шагу в этом путешествии, потому что мой парень в группе, они гастролируют, и у него почти нет свободного времени, – сказала Келли об отце будущего малыша, участнике Slipknot Сиде Уилсоне. – Так что этот период я вроде как прохожу со своим отцом, и он просто великолепен, даже когда болтает лишнее.

Также сейчас Келли готовится вернуться на телевидение — Оззи Осборн и его супруга Шэрон снимут новое реалити-шоу в Великобритании спустя 20 лет после выпуска легендарной “Семейки Осборнов”.

Я тоже участвую в шоу, – проговорилась она. – Это странно, сначала я подумала: “О, неужели у меня будет ПТСР?”. Но чем больше мы погружаемся в это, тем больше это становится нашей второй натурой. Я имею в виду, что мне платят за то, что я остаюсь собой, так что это здорово.

Впервые о беременности Келли Осборн стало известно в мае, когда она опубликовала в своем блоге снимок УЗИ. Для 73-летнего Оззи это уже не первый внук — он станет дедушкой аж в 9-й раз. А все благодаря тому, что у рок-звезды пятеро родных и один усыновленный ребенок, и Келли — младшая из детей. Кстати, со своим возлюбленным и отцом будущего малыша Сидом Уилсоном она знакома уже 23 года, то есть со школы.