Принцесса Норвегии Марта-Луиза почтила память бывшего мужа в день его 50-летия

На днях экс-супругу Марты-Луизы и отцу их трех дочерей – 19-летней Мод, 17-летней Леи и 14-летней Эммы – писателю Ари Бену могло бы исполниться 50 лет. С момента его трагической смерти прошло уже два года, и за все это время принцесса Норвегии высказывалась о его гибели всего несколько раз – сначала почтила его память через несколько дней после смерти и в первую годовщину в прошлом году, а позже рассказала о депрессии, с которой столкнулась после утраты супруга. В этом году Марта-Луиза вспомнила бывшего мужа по случаю юбилея, которому так и не суждено было состояться.

Дорогой Ари. Сегодня отмечали твой день, – написала она в своем блоге под фото покойного супруга. – Сегодня тебе бы было уже 50 лет. На ночь мы бы пекли кексы, а утром пели “С днем рождения”. Позже мы бы подняли за тебя бокал, общались, смеялись и танцевали, разговаривая и о смешных, и о философских вещах. Но мы не сможем этого сделать. Однако мы оставили кексы на твоей могиле и там же спели песню так громко, что вы могли ее услышать. Просто хотела сказать, что мы думаем о тебе. Ты бы очень гордился нашими детьми.

Ари Бен

В 2020 году на Рождество Ари Бен покончил жизнь самоубийством. Известие стало шоком не только для норвежской королевской семьи, но и всей страны. По стечению обстоятельств, в день, когда стало известно о его смерти, принцесса вышла в свет со своим новым бойфрендом-шаманом Дуреком Верреттом, с которым, кстати, обручилась в мае этого года. О принцессах, которые связали свою жизнь с простолюдинами, мы писали здесь.

Ари Бен и принцесса Марта-Луиза поженились в 2002 году в Тронхейме, Норвегия. Однако после 14-ти лет брака объявили о расставании в 2006-м. Причиной разрыва стали внутренние разногласия. По заявлению пары, они использовали множество способов остаться вместе, но ни один из них не сработал.

Марта-Луиза и Дурек Верретт