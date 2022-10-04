“Макияж не предназначен для одобрения другими людьми”: тренд на яркие тени в необычных местах обещает стать главным в этом сезоне

На лондонской неделе моды визажист Терри Барбер презентовал оригинальный и очень необычный макияж. Как полагают эксперты, такой способ нанесения косметики может в ближайшем будущем стать настоящим трендом и мейнстримом. Разбираемся, о чем идет речь.

Макияж как украшение

По мнению визажиста, макияж теперь не предназначен для одобрения другими людьми, как и одежда, мейк-ап — это способ выразить и подчеркнуть свою индивидуальность. Вот почему вы вправе решаться на самые смелые эксперименты.

Например, наносить тени ярких цветов не на область верхнего или нижнего века, а на скулы, переносицу, область возле линии роста волос и т. д. Получается как будто большое цветное пятно в очень неожиданном месте.

Барбер призывает начинать рассматривать макияж как украшение, а не как возможность “нарисовать” себе новое лицо, скрыть какие-то несовершенства и т. д. Это одно и то же, что привнести в образ финальный штрих сумочкой или солнцезащитными очками, к примеру.

Важное уточнение

В то же время нужно придерживаться одного простого правила. Оно заключается в том, чтобы предотвратить появление «клоунского образа». Если вы сделаете обычный макияж, нанеся косметику на веки, ресницы, брови, а затем еще и покроете тенями ту или иную часть лица, тогда получится нечто невообразимое. Вот это и можно назвать «клоунским образом» – и такая концепция точно не в тренде.

Чтобы воспроизвести тренд, предложенный Барбером, нужно придерживаться одного простого правила: не использовать больше никакой косметики. То есть, вы отказываетесь от мейк-апа глаз, бровей и ресниц, а наносите тени только на определенную часть лица.

Допускается нанесение губной помады в случае, если тени вы нанесли на верхнюю часть лица. В таком случае тренд будет полностью выдержан. Да и ваш лук получится современным и стильным, а не «клоунским».

Актуальные оттенки

Какие тени выбирать для нанесения на выбранную область лица? Эксперт рекомендует обратить внимание на следующие цвета:

ярко-красный; небесно-голубой; кислотно-розовый.

Вы можете и миксовать данные оттенки. К примеру, можно нарисовать розовый круг на щеке, а голубой — на скуле. Суть в том, чтобы разные оттенки украшали различные части лица.

Как вариант, можно нанести тени на один глаз. Основную часть растушуйте в области верхнего века, брови, поднимаясь к линии роста волос, но не доходя до нее. Небольшое количество теней нанесите туда, где находится внутренняя часть глаза (слезной канал). При желании можно дополнить экстравагантный мейк-ап стразами или блестками.