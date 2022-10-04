 

Насыщенный цвет, оверсайз, отложной воротник: осенние варианты моделей тренча на любой вкус

04.10.2022, 17:50, Разное
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Тренчкот – идеальная одежда для начала осени. Непромокаемый и непродуваемый плащ давно стал желанным гостем в гардеробе любой модницы. Модельеры в этом сезоне предлагают поэкспериментировать с классическим вариантом тренча, разбавив его трендовыми деталями.

Смелые решения и привычная классика

Классический вариант тренча на пуговицах, с поясом и отложным воротником, отлично подойдет для городских будней. Но чтобы не затеряться в толпе отдайте предпочтение яркому цвету – травяные оттенки находятся на пике популярности.

Если вам по душе неброская элегантность и удобство, то выбирайте тренч с лацканами, боковыми карманами и регулируемыми по длине рукавами.

В этом сезоне не теряет актуальности крой оверсайз: такой тренч будет практичным приобретением, так как позволит использовать многослойность в одежде. Эстетика черного цвета и глянец кожи рождает ассоциации с героями “Матрицы” – вы точно не останетесь незамеченной. Беспроигрышный вариант: монохромный образ, разбавленный белой рубашкой.

Вариант для приверженцев классики: тренч оверсайз мужского кроя. Пастельно-зеленый цвет будет отлично сочетаться с массивными ботинками.

Платья-рубашки давно стали мастхэвом, но дизайнеры пошли дальше и предлагают нам тренч-рубашку.

Длинный прямой силуэт, подплечники и рукава-фонарики смотрятся элегантно и необычно. А вот для тех, кто любит дерзкие решения, дизайнеры предлагают модели тренчкота с принтом.

Глубокий вырез и абстрактный принт будут хорошо сочетаться с цветами-ахроматами: белым, черным, серым. Надевайте такой тренч с мини-платьем и играйте на контрастах.


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