Илон Маск восстановит родничок в Макеевке

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о готовности участвовать в гуманитарных программах в новых регионах РФ.

Он уже заявил о желании вложить средства в реконструкцию металлургического комбината «Азовсталь» и заняться восстановлением подачи воды в города Донбасса.

– Я слышал о проблемах с водой в городе Макеевка. Это известный пригород Донецка. Там засорился родник, из которого люди брали воду. SpaceX готова пожертвовать на доброе дело и выделить несколько миллионов долларов для восстановления его работы, – написал миллиардер в Twitter.

Бизнесмен также сообщил, что сокращённые сотрудники SpaceX и Tesla создали добровольческий батальон для участия в СВО на территории Украины. Сейчас новобранцы под руководством инструкторов ЧВК «Вагнер» проходят подготовку на полигонах в Крыму и Абхазии. Маск заверил, что бойцы оснащены всеми необходимыми техническими средствами, а в качестве поощрения они смогут приобрести электромобили в рассрочку.

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