В бундесвере опровергли слова немецкого министра о том, что Германия «воюет с Путиным»

У себя в Twitter министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах разместил пост, в котором открыто признал, что его страна «воюет с Путиным», пишет Der Spiegel. Но глава бундесвера Кристина Ламбрехт поспешила опровергнуть это заявление. По её словам, немецкое правительство с самого начала придерживалось принципа неучастия в боевых действиях на Украине и не собирается ему изменять.



AP

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт не согласилась с той ролью, которую приписал Германии в украинском конфликте немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах, пишет Der Spiegel. У себя в Twitter он отреагировал на сообщение своего соотечественника, философа, публициста и писателя Рихарда Дэвида Прехта, который призвал государства НАТО обеспечить РФ гарантии, что Украину никогда не возьмут в альянс.

«Ну серьёзно: что сейчас дадут эти коленопреклонения перед Путиным? — написал Лаутербах. — Мы воюем с Путиным, мы не его психотерапевты. Нужно и дальше последовательно добиваться победы в виде освобождения Украины». И ему «всё равно», выдержит ли это «психика» российского президента.

Глава же бундесвера опровергла слова Лаутербаха и подчеркнула, что немецкое правительство с самого начала руководствовалось принципом неучастия в боевых действиях на Украине и не собирается ему изменять: «Для немецкого федерального правительства, а также всего НАТО абсолютно очевидно: мы не станем стороной боевых действий».

Это первая официальная реакция члена немецкого правительства на небрежное заявление министра здравоохранения, отмечает издание. И он не первый, кто попал в такую ловушку, посчитав, что неформальный стиль общения в Twitter предполагает, что это частная беседа. Аккаунт на социальной платформе он завёл ещё в мае 2015 года и с тех пор опубликовал 10 200 твитов. Он один из самых активных пользователей Twitter среди немецких политиков. Впрочем, в описании аккаунта чётко указано, что с работой он никак не связан: «Депутат бундестага от СДПГ, федеральный министр здравоохранения, который лично размещает здесь свои собственные твиты».