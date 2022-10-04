На детской площадке в Мелитополе предотвращен теракт

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04.10.2022, 17:15, Новости дня
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На детской площадке в Мелитополе нашли и обезвредили гранату, операцию произвели сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома № 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату. Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Саперы выяснили, что у гранаты есть самодельное дистанционный радиоуправляемый взрыватель. Это значит, что взрывное устройство заложили намеренно, для совершения теракта.

В Росгвардии заявили, что гранату изъяли и обезвредили.

«Террористический акт предотвращен, никто не пострадал», – заключили в Росгвардии.

Ранее спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Херсонской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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