На детской площадке в Мелитополе предотвращен теракт
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На детской площадке в Мелитополе нашли и обезвредили гранату, операцию произвели сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома № 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату. Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Саперы выяснили, что у гранаты есть самодельное дистанционный радиоуправляемый взрыватель. Это значит, что взрывное устройство заложили намеренно, для совершения теракта.
В Росгвардии заявили, что гранату изъяли и обезвредили.
«Террористический акт предотвращен, никто не пострадал», – заключили в Росгвардии.
Ранее спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Херсонской области.
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