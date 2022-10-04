Качиньский высказался за размещение в Польше ядерного оружия

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.

В интервью Польскому радио Качиньский заявил, что данный вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда его партия была в оппозиции, то поднимала этот вопрос с сенаторами США. Он добавил, что поднимал этот вопрос недавно, тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным, информирует РИА «Новости».

Он напомнил, что программой раньше пользовались несколько стран. Но сейчас только Турция, по данным Качиньского.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Польша наращивает силы у белорусских границ, а Литва «пытается не отставать».

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