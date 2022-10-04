Скандалы: Нацисты против блатных

Кто на юге Украины будет делить наследство вора в законе Антимоса

Антимоз Кухилава, известный под прозвищами Дед и Антимос, родился в 1956 году в довольно уважаемой учительской семье. Он окончил школу с золотой медалью, но дальше пошёл по воровской стезе. В 1992 году Антимоз Кухилава получил титул вора в законе из рук Аслана Усояна (Дед Хасан) — главы крупного мафиозного клана. После его смерти Кухилаву также стали называть Дедом. Благодаря ему ворами в законе стали 34 человека. Будучи в статусе законника, Кухилава в конце 1990-х переселился в пригород Киева — Ирпень, а затем переехал в Одессу, где в начале 2000-х годов занял место криминального короля.

Последние годы Антимос постоянно проживал в Турции, и от него в Одессу наведывался его сын. Также за так называемым общаком юга Украины приглядывал старейший украинский вор Владимир Дрибный (Полтава), который скончался в Одессе два года назад. В 2021 году, после того как Кухилаву внесли в перечень СНБО как вора в законе, запретив ему въезд на Украину, криминальные распри в городе обострились.

Теперь, когда и Кухилава скончался, в Одессе ожидают настоящую войну за его «наследство».

Шарик в теме

Из-за введения военного положения с началом СВО позиции украинских воров значительно ослабли, поскольку, несмотря на декларируемый интернационал, у них осложнились отношения с российскими «коллегами». Тем более что в Одессе лютуют вооружённые банды нацистов, которые промышляют криминалом. Однако местные блатные сдавать позиции не собираются.

В 2019 году с Украины под угрозой посадки эмигрировал в Германию 73-летний вор в законе Валерий Шеремет (Шарик), который основал в Одессе настоящий синдикат квартирных воров, автоугонщиков и вымогателей. Влияние банд Шарика распространялось на соседние области и несколько южных колоний, где его люди наладили «чёрный ход» (воровской уклад жизни в колонии). По данным источника Лайфа, активность этих банд с началом СВО только выросла, а Шеремет продолжает оказывать влияние на криминальный мир Одессы из-за границы, координируя между собой местные ОПГ.

К тому же в связи с последними событиями украинский криминалитет сегодня закрепляется в Европе, а Одесса является крупным транспортным хабом, через который идёт большой трафик оружия. Вооружение попадает и в Европу в руки украинских бандитов, которые готовы теснить албанскую и марокканскую мафии, отбирая у них криминальный промысел.

Грузинская масть

Помимо нацистов и конкурентов из криминального мира после смерти Антимоса также активизировались грузинские воры в законе, не желающие упускать столь лакомый город, как Одесса. Прежде всего это касается 40-летнего крестника Кухилавы — Миндии Горадзе (Лавасоглы), который всегда рассматривался как преемник Антимоса.

Первый раз он появился в городе в 2012 году и долгое время проживал там, занимаясь разнообразным криминальным промыслом. Затем на какое то время вернулся в Грузию. После отсидки грузинский авторитет договорился с Антимосом и пытался вернуться на Украину. В 2021-м Лавасоглы был задержан в аэропорту Одессы и после беседы с силовиками вылетел в Черногорию. По словам источника Лайфа, чтобы вернуться на Украину, он якобы агитировал украинских зэков идти воевать против России, что противоречит воровским правилам. В настоящее время авторитет может находиться в Польше и ждать удобного момента для того, чтобы вернуть себе контроль над Одессой. А пока от Лавасоглы за Одессой «присматривают» положенец Ираклий Финский и авторитет Вова Шушарик, под которыми работает до ста преступников, в основном автоугонщиков.

Румынская мафия

Пока воровской мир находится в раздрае, криминальную власть в Одессе начал прибирать к рукам криминальный авторитет 57-летний Олег Попеску (Олег Ренийский, Румын). В 1990-х годах его бригада входила в крупную одесскую банду Василия Мариянчука (Чечен, Бухгалтер), сам Попеску искал в Румынии для Бухгалтера исполнителей заказных убийств. В 2000 году Попеску поменял фамилию и гражданство и сбежал в Румынию, не переставая влиять на юго-западные районы Одесской области: Ренийский и Измаильский.

На сегодняшний момент в городке Рени Одесской области на границе с Румынией действует несколько каналов контрабанды, которые контролирует Попеску при помощи местных чиновников. Сам он координирует группировки из румынского города Галац.

По этому каналу на Украину завозят молдавские сигареты, а в Европу уходят бессарабские наркотики. Также ОПГ Румына контролирует фермеров и вывоз зерна.

«Молодые азербайджанцы»

Вообще, Одесса как город с богатыми интернациональными традициями находится под большим влиянием этнических группировок. Особенно преуспели азербайджанские ОПГ, которые стали активно появляться здесь ещё при легендарном воре в законе Надире Салифове (Лоту Гули). Два года назад СБУ задержала в Одессе во время попытки похищения человека четырёх бандитов из группировки Гули.

ОПГ Гули сделала ставку на рэкет жён крупных предпринимателей, которые являются конечными бенефициарами бизнеса мужей. К примеру, бандитам удалось взять под свой контроль супругу крупного одесского бизнесмена и политика Александра Грановского. По оперативным данным, четверть доходов бандиты отправляли в Турцию Гули.

После того как Салифов был убит в прошлом году, особенно после начала СВО, азербайджанские бандиты Одессы стали называть себя «молодыми азербайджанцами» в пику интернациональной старой гвардии.

Станислав Сенькин

Оригинал материала: “Лайф”