Окровавленного Мерзликина нашли в шесть утра в лесу: Все, отстрелялись

Роман “Библиотекарь”,

обладатель премии “Русский букер”, получает экранную версию. Рен ТВ и

НМГ Студия совместно с Игорем Твердохлебовым снимает сериал с одноименным

названием.

Репортерам

издания “7дней” удалось попасть на съемки особенно интересных сцен —

военных столкновений главных героев с врагами. Актеров сцены журналисты нашли в

шесть утра в лесу. Главного героя, окровавленного персонажа, исполненного актером

Андреем Мерзликиным, поймали прямо во время съемок, еще в полном гриме.

“Игорь

Твердохлебов позвонил и предложил роль, да еще и такую интересную. Я, конечно,

улыбнулся…”, — поделился актер.

Съемки сериала

“Библиотекарь” проходят в разных локациях и в разное время. Не всегда

рабочий график актеров можно назвать стандартным. “Я с радостью еду на работу.

Другое дело, что вставать в шесть утра, даже сегодня в пять утра… было немножко

полусонно”, — рассказывает Андрей про работу над проектом.

Кроме этого,

журналисты пообщались с художниками по костюмам. На них стоит обратить внимание,

ведь их собирали буквально по всей России. По примерным подсчетам их количество

превышает 100 экземпляров.

После

продуктивной работы съемочный день завершается бодрыми словами Андрея

Мерзлякина: “Спасибо! Все, мы отстрелялись!”