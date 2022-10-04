 

Сверкнувшую лысой черепушкой дочь Кончаловского отправили лечиться: Более гуманный способ

04.10.2022, 17:03, Разное
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Дочь Егора
Кончаловского и Любови Толкалиной Мария любит экспериментировать со своей внешностью.
Девушка ярко красит волосы и заплетает необычные косы, сверкая лысой черепушкой
под ними.

Своими образами
Мария Кончаловская делится с подписчиками в социальных сетях. На днях она
поделилась новой фотографией и рассказала небольшую историю о себе.

Мария откровенно
поделилась, что испытывает тревожность. Но дочь Кончаловского не позволяет
тревоге взять верх над разумом и поделилась несколькими способами борьбы с этим
неприятным чувством. Все описанные способы так или иначе связаны с внешностью
Кончаловской — тату, смена прически или необдуманные покупки.

В конце поста
Мария спросила у подписчиков, какие способы борьбы с тревогой работают для них:
“Кто знает более гуманные способы справляться?” Так, подписчики буквально
отправили Марию лечиться к психологу, ведь, по их мнению, это самый лучший
способ борьбы с тревожным состоянием.

Кроме этого,
поклонники дочери Егора Кончаловского посоветовали девушки больше уходить в
творчество. Но, скорее всего, у Марии нет с этим проблем. Девушка и так учиться
на дизайнера одежды, а значит творчества в ее жизни должно быть достаточно.


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