Сверкнувшую лысой черепушкой дочь Кончаловского отправили лечиться: Более гуманный способ

Дочь Егора

Кончаловского и Любови Толкалиной Мария любит экспериментировать со своей внешностью.

Девушка ярко красит волосы и заплетает необычные косы, сверкая лысой черепушкой

под ними.

Своими образами

Мария Кончаловская делится с подписчиками в социальных сетях. На днях она

поделилась новой фотографией и рассказала небольшую историю о себе.

Мария откровенно

поделилась, что испытывает тревожность. Но дочь Кончаловского не позволяет

тревоге взять верх над разумом и поделилась несколькими способами борьбы с этим

неприятным чувством. Все описанные способы так или иначе связаны с внешностью

Кончаловской — тату, смена прически или необдуманные покупки.

В конце поста

Мария спросила у подписчиков, какие способы борьбы с тревогой работают для них:

“Кто знает более гуманные способы справляться?” Так, подписчики буквально

отправили Марию лечиться к психологу, ведь, по их мнению, это самый лучший

способ борьбы с тревожным состоянием.

Кроме этого,

поклонники дочери Егора Кончаловского посоветовали девушки больше уходить в

творчество. Но, скорее всего, у Марии нет с этим проблем. Девушка и так учиться

на дизайнера одежды, а значит творчества в ее жизни должно быть достаточно.