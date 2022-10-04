Королева Маргрете II объяснила, почему лишила внуков титулов: “Я недооценила, насколько сильно это повлияло на них”

Маргрете II впервые прокомментировала свое решение, которым несколько дней назад лишила детей своего младшего сына Иоахима титулов принцев и принцесс. 82-летняя королева Дании выпустила новое официальное заявление, в котором говорит, что “недооценила”, как это повлияет на внуков. Напомним, что сразу после этого детей начали травить одноклассники.

В последние дни мое решение о будущем использовании титулов для четырех детей принца Иоахима вызвало бурную реакцию. Это, конечно, влияет и на меня.

Мое решение было принято давно. С моим 50-летним пребыванием на троне естественно оглядываться назад и смотреть вперед. Это мой долг и мое желание как королевы обеспечить, чтобы монархия всегда шла в ногу со временем. Иногда это требует принятия трудных решений, и всегда будет трудно найти подходящий момент.

Ношение королевского титула влечет за собой ряд обязательств и обязанностей, которые в будущем будут нести меньшее количество членов королевской семьи. Эту адаптацию, которую я считаю необходимой гарантией будущего монархии, я хочу сделать в свое время.

Я приняла решение как королева, мать и бабушка, но как мать и бабушка я недооценила, насколько сильно это повлияло на моего младшего сына и его семью. Это производит большое впечатление, и я сожалею об этом.

Ни у кого не должно быть сомнений, что мои дети, зятья и внуки — моя большая радость и гордость. Теперь я надеюсь, что мы, как семья, сможем обрести покой, чтобы самим найти выход из этой ситуации.

Отметим, что дети принца Иоахима и принцессы Мари должны были лишиться титулов по достижению 25-летия, однако королева Маргрете II решила иначе. На прошлой неделе она объявила, что с 1 января 2023 года все потомки ее младшего сына перестанут именоваться принцами и принцессами, и сохранят лишь “титулы графов и графини Монпеза”. Такой шаг она мотивировала тем, что хотела бы позволить внукам и внучке “вести жизнь без ограничений, связанных с особыми соображениями и обязанностями, которые влечет за собой формальная принадлежность к Королевскому дому Дании”.

Старший внук королевы Маргрете, принц Николай, заявил прессе, что был проинформирован о решении только за несколько дней до того, как новость стала достоянием общественности, и он очень огорчен. А на выходных принц Иоахим и принцесса Мария поговорили с датским изданием B.T. , в котором заявили, что не были в контакте с королевой Маргрете с тех пор, как ее решение было обнародовано.

Напомним, что Афина и Хендрик — общие дети Иоахима и Мари, в то время как старшие сыновья Николай и Феликс родились в браке принца с бывшей женой Александрой, графиней Фредериксборгской.