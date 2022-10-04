Как модно уложить отрастающую челку: разные способы, которые помогут стильно пережить переходный период

Предположим, что вы раньше носили челку, но сейчас она вам надоела. Вы решили отрастить волосы. В этом случае вам придется искать способы укладки постоянно растущей челки. Как сохранить красоту прически в переходный период от коротких к длинным прядям? В статье мы приведем несколько способов, которые помогут вам модно уложить отрастающую челку.

Челка-шторка

Вы можете разделить отрастающую челку на две части и сделать из нее “шторку”, которая будет сливаться с волосами в боковой части головы. В последние годы такая форма прически очень популярна.

Если у вас непослушные волосы, которые не хотят разделяться на две части, то их придется “тренировать”. Вымойте пряди, а затем высушите их феном, направляя пальцами или щеткой в нужном направлении. Этот же способ работает, если вы хотите создать боковую челку.

Зажимы и заколки

Если вы решили расстаться с челкой, то уложите ее с помощью заколок и зажимов. У вас появится хорошая возможность поэкспериментировать с прической. Вы можете сделать укладку челки разными способами, руководствуясь своим вкусом.

Градиент по периметру лица

Этот вариант требует посещения парикмахерской. Попросите мастера смешать вашу частично отросшую челку со слоями волос, обрамляющих лицо. У вас будет возможность попробовать новую прическу, которая подчеркнет ваши черты.

Выбирайте длину волос в соответствии с вашей формой лица и личными предпочтениями. Не бойтесь экспериментировать с градиентными слоями, в этом году они стали одним из модных трендов.

Боковой пробор

Если вы не знаете, как уложить отрастающую челку, то создание бокового пробора может стать одним из простых вариантов. Такая асимметричная прическа идеально подходит для квадратных и круглых лиц. Если у вас непослушные волосы, то воспользуйтесь тем же методом, что и при создании челки-“шторки”.

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Гладкая прическа с хвостом

Вы можете сделать гладкую прическу с хвостом. Нанесите на волосы гель или мусс. Зачешите шевелюру, включая челку, назад. Соберите пряди в хвост и закрепите резинкой.

Затем нанесите на зубную щетку лак для волос. Пригладьте все непослушные пряди и завитки, плотно уложив их назад.

Искусственный высокий начес

Нанесите на челку средство для укладки. Затем высоко уложите ее назад таким образом, чтобы она приподнималась над головой. Закрепите пряди заколкой или резинкой, а остальные волосы держите распущенными. Смешайте челку с основной частью шевелюры.

Такая укладка напоминает высокую и пышную прическу “помпадур”. Вы можете уложить боковые пряди в виде локонов.

Повязка на голову

Нанесите на челку гель или мусс. Зачешите ее назад или сделайте гладкий прямой пробор. Закрепите волосы с помощью повязки на голову.

Этот аксессуар может выглядеть очень изысканно и создавать завершенный образ. Используйте повязку из нескользящих материалов. В этом случае она будет надежно закреплять челку.

Косички

Если у вас достаточно длинные волосы, то вы можете вплести челку в косу. Это поможет вам убрать со лба мешающие пряди.

Нанесите на волосы немного лака. В месте начала плетения выделите три пряди. Две из них возьмите из челки, а третью — из общего объема волос.

Начните постепенно переплетать полоски волос, используя стандартную технику плетения косы. Постепенно добавляйте соседние пряди. Старайтесь делать плотное плетение. Когда вы все закончите, тщательно закрепите прическу лаком.

Вы также можете заплести косу-корону или боксерские косички. Они создаются по аналогичной технологии.

Заключение

Эти варианты укладки челки помогут вам пережить период отращивания волос без ущерба для красоты. Воспользуйтесь ими, если вы решили сменить короткие пряди на длинные.

Такие же способы подойдут, если вы решили временно сменить образ или скрыть неудачно подстриженную челку.