80-е и 90-е переживают ренессанс: как носить культовую стрижку Вайноны Райдер, чтобы выглядеть стильно и непринужденно одновременно

Как ни странно, но даже современная молодежь часто возвращается к прошлому, чтобы вдохновиться трендами. Таким образом происходит возрождение того, что, по идее, должно было навсегда потерять популярность. Например, прическа, которая была в 80-90 годы у актрисы Вайноны Райдер.

Концепция

Вайнона носила стрижку боб, но в несколько небрежной и неформальной вариации. Здесь волосинка не приглажена к волосинке. Есть объем, но присутствует и легкий творческий беспорядок.

Волосы слегка взъерошены на макушке и немного по бокам. Длина локонов достигает подбородка. Челка не прямая, а набок, закрывает часть лба.

Кому подойдет

Такая прическа как у Вайноны Райдер, подойдет девушкам с вьющимися волосами. По крайней мере, им будет легче всего справляться с сушкой и с укладкой. Локоны будут красиво ложиться по мере высыхания, формируя привлекательную прическу.

Если же волосы от природы прямые, тогда придется регулярно пользоваться стайлинговыми средствами, завивать локоны. Если они будут распрямляться, то пропадет концепция прически.

Укладка и стрижка как у Вайноны Райдер помогает создать романтичный, легкий и воздушный образ, немного с долей озорства. Это прекрасный вариант для девушек, которые легки на подъем, которые любят спонтанность. Такая прическа лучше всего интегрируется в повседневный стиль в одежде, но не слишком подходит для вечернего или делового образа.

Правила укладки

Для того чтобы сделать укладку, необходимо воспользоваться брашигом. Завивайте влажные локоны и сушите их феном, но на не самой быстрой скорости. Если у вас волосы хорошо вьются сами по себе, тогда можете поступить следующим образом.

Переклонитесь вниз и направьте струю теплого воздуха из фена на волосы. Потом, когда вы распрямитесь, то увидите, как благодаря такой сушке у вас сам по себе появится прикорневой объем.

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Теперь осталось привнести финальные штрихи с помощью стайлингового средства. Обратите внимание на то, что прическа Вайноны Райдер не предполагает эффект очень чистых волос, которые пушатся.

Нужно создать иллюзию того, что вы не только что помыли голову. В то же время важно не переборщить со стайлинговым средством и не сделать так, чтобы локоны выглядели слишком жирными и засаленными.

Нанесите небольшое количество геля для волос на ладони, затем равномерно распределите по шевелюре. С помощью того же стайлингового средства можете красиво выставить челку, чтобы она словно аркой возвышалась над лбом с одной стороны. Укладка готова.