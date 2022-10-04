Nordkurier – до «народных восстаний» в Германии ещё далеко, но осень только началась

«Горячая осень» в Германии началась: всё больше немцев выходят на улицы в знак протеста, особенно в восточной части страны, пишет Nordkurier. Жалобы на высокие счета за газ и электроэнергию смешиваются с руганью в адрес светофорной коалиции, общим раздражением, фундаментальными сомнениями в демократической системе и критикой западных санкций против России. До «народных восстаний», которых опасается министр иностранных дел Анналена Бербок, ещё далеко, но осень только началась.



AP

Парикмахер Петра Шольц заранее предупредила демонстрантов в саксонском городе Плауэн, что её речь будет содержать «некоторую критику». По словам матери-одиночки, она «по уши в долгах, на грани потери всего». Она говорила о сопротивлении прививкам от коронавируса, о критике западных элит, о том, как СМИ насаждают образ мышления. Под конец речи — вспышка гнева на «диктатуру Запада» и правительство: «Пошлём его наконец к дьяволу!» — передаёт Nordkurier.

Подобные сцены повторяются в наши дни во многих местах, особенно в Восточной Германии. И левые, и «Альтернатива для Германии», и различные правые группировки объявили «горячую осень» против энергетической и социальной политики правительства. Для участия в демонстрациях в более крупные города приезжают тысячи граждан, число протестующих растёт.

В День германского единства 3 октября начинается «следующий раунд» протестов. В Плауэне на эти выходные запланированы демонстрации сторонников правоэкстремистской партии «Третий Путь», в Берлине — «Ремесленниов за мир». Жалобы на высокие счета за газ и электроэнергию смешиваются с руганью в адрес светофорной коалиции, общим раздражением и фундаментальными сомнениями в демократической системе, недовольством из-за конфликта на Украине и критикой западных санкций против РФ — всё переплетается со всем, набор слов «справа» и «слева» одинаков. До «народных восстаний», которых опасается министр иностранных дел Анналена Бербок, ещё далеко. Но осень только началась.

«Мы только в начале мобилизации, — заявил глава Левой партии Мартин Ширдеван. — Ещё многое предстоит. В ближайшие несколько недель многие получат значительно увеличившиеся счета за газ и электроэнергию. Это затронет миллионы людей. Наше послание: мы здесь». По сообщениям СМИ, Федеральное ведомство уголовной полиции, как и Федеральное ведомство по охране конституции, ожидает увеличения протестов. «Мы должны приготовиться к этому сценарию», — отмечает глава Саксонского отделения ведомства по охране конституции Дирк-Мартин Кристиан. Очевидно, что призывы к протестам воодушевляют прежде всего жителей востока. «В сущности высокие цены на энергоносители и общий рост цен, конечно, затрагивают жителей всей Германии, но на востоке меньше активов, выше доля малых компаний с меньшими накоплениями и более низкими доходами», — утверджает член партии «Союз 90/Зелёные» Паула Пьехотта.

В то же время воспоминания о годах после объединения Германии на востоке свежи, а доверие к политике не очень сильно. Согласно последнему отчёту уполномоченного федерального правительства ФРГ по Восточной Германии Карстена Шнайдера, лишь 39% восточных немцев удовлетворены сегодняшней демократией. «У некоторых жителей Восточной Германии сложилось впечатление, что они пострадали дважды, в 1945 и в 1990-х годах, и оба раза потрясения были более травмирующими, чем в Западной Германии», — считает он. Многим жителям востока отношения с Россией также представляются более «сложными», а недоверие к НАТО велико. Кроме того, на востоке большим влиянием пользуются правые группировки.

До сих пор масштабы протестов левых были меньше, чем правых. Руководство Левой партии придаёт большое значение тому, чтобы дистанцироваться от правых — в том числе и на улицах. Это не всегда получается. Несколько дней назад в Бранденбурге-на-Хафеле левые политики организовали демонстрацию, не попытавшись при этом дистанцироваться от представителей «Альтернативы для Германии». На федеральном уровне тоже всё неоднозначно — по крайней мере, среди некоторых политиков. Жалобы на «экономическую войну», требования отмены санкций в отношении РФ и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» исходят как от сопредседателя «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель, так и от депутата бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт. Обе называют правительство «глупым» и «некомпетентным» — почти как некоторые демонстранты.

Вагенкнехт не видит причин для дистанцирования от «Альтернативы для Германии». Она заявила, что не следует «оставлять «Альтернативу для Германии» единственной партией, которая выдвигает реальные требования». По её словам, страх аплодисментов не с той стороны политического спектра — предмет «чрезвычайно глупой дискуссии». «Если «Альтернатива для Германии» говорит, что небо голубое, то должны ли все политкорректные утверждать, что небо зелёное? Разве вы не понимаете, что именно так вы делаете правых сильными?» Приток избирателей, кажется, появился так или иначе именно у правых. Согласно опросу Insa, «Альтернатива для Германии» в восточных федеральных землях в настоящее время пользуется наибольшей популярностью с результатом 27%. По всей стране её рейтинг поднялся до 15%. В том же опросе Левая партия получила 5,5% по стране и 8% на востоке.

Как отмечает Nordkurier, Пьехотта призвала левых выступить против правых, хотя бы на местном уровне, как и прежде, в сотрудничестве с зелёными и СДПГ. Если «Альтернатива для Германии» станет ещё сильнее на востоке, другим партиям будет всё труднее формировать стабильные правительства. «Если этой зимой всё пойдёт наперекосяк, восток может стать ещё более неуправляемым, потому что партии центра будут пользоваться ещё меньшей поддержкой», — подчёркивает Пьехотта. В Плауэне в эти выходные Объединение немецких профсоюзов, Левая партия, СДПГ и другие планируются объединиться против правых. С другой стороны, парикмахер из Плауэна Петра Шольц говорит: «Единственные экстремисты в этой стране — зелёные». На «народном собрании» на прошлой неделе она потребовала: «Выходите на каждую демонстрацию, кто бы её ни организовывал».