Мнение: Должна ли Россия извиниться перед Западом

Читатели пишут, что русских называют на Западе «захватчиками», что Россию осуждают, что проамериканские страны голосуют против России на заседаниях ООН. Цитирую один из типичных комментариев, оставленных к посту про текущую ситуацию на украинском фронте:

Вы не объясните все эти вещи огромному количеству людей, которые, не вдаваясь в подробности, считают наши действия захватническими. Считал и считаю, что информационная подготовка мероприятия полностью провалена, и нападать первыми было нельзя — ведь начали же за здравие, с предварительной эвакуации жителей Донбасса?

Вот и следовало по максимуму вывезти жителей, дать ВСУ напасть первыми, пару дней осветить это в медиа на всю планету, а потом пожать плечами и ударить из всего, что есть. Поверьте, в этом случае число людей с буквами «Z» было бы значительно больше, и общественное мнение на Западе тоже иным.

Здесь я вижу классическую, рафинированную манипуляцию — хоть прямо в учебники заноси. Не со стороны комментатора, конечно же, а со стороны тех самых обитателей Запада, которые нас якобы «не понимают».

Манипуляция заключается в том, что они своё ценное мнение пытаются нам продать. Дескать, мы считаем русских ужасными, а если русские хотят нам доказать, что они менее ужасны, они должны сделать для нас то, то и то. И тогда, может быть, мы согласимся считать русских не ужасными, а просто плохими.

Ключевой вопрос, который надо задавать себе в таких ситуациях, — и в быту, и, тем более, в политике, — почему нас вообще должно волновать мнение «выродков и ублюдков», как справедливо охарактеризовал их Дмитрий Медведев? Они могут скрутить своё мнение в трубочку и поступить с ним по-европейски. Нас и мнение нормальных-то стран не должно волновать: условные Китай или Индия могут признавать или не признавать расширение России, это не имеет никакого практического значения. А уж к мнению Запада мы должны прислушиваться только с одной целью — чтобы последовательно тыкать острой палочкой в болевые точки уважаемых партнёров, ведущих против нас прокси-войну.

Представьте, у вас есть подонок-сосед по кличке «дядюшка Сэм», который постоянно строит вам пакости: то сарай подожжёт, то козе в корм отраву закинет. Однажды вы застали собаку соседа в вашем птичнике, с мёртвым гусём в зубах. К счастью, у вас в руках была палка, и после энергичной схватки собака, поскуливая, убежала за забор.

Внимание, вопрос. Как вам следовало поступить с собакой-убийцей, чтобы сосед не считал вас живодёром? Наверное, следовало ласково уговаривать её покинуть птичник, гладить, приманивать колбасой. И, конечно, ни в коем случае не следовало напоминать соседу, что птичник огорожен сеткой, так что без прямой помощи соседа собака внутрь никак не попала бы…

Смешно. Перед таким соседом не надо извиняться, он сочтёт извинения приглашением к дальнейшей агрессии. Если и говорить с ним, так только держа в руке увесистую лопату, чтобы сосед как можно более наглядно понимал — ещё немного, и вы нанесёте ему удар по центру принятия решений.

Наши журналисты пишут: «ах, такие-то страны не признали референдум, ах, такой-то американский прихвостень сказал про нас гадость». Да наплевать. Повторю ещё раз — мы имеем дело с выродками и ублюдками. Запад украл наши деньги, Запад попытался уничтожить нашу экономику, Запад ввел против нас 23 тысячи санкций. Запад устроил кризис на Украине и поддерживает там нацистский режим. Одна из целей Запада — расчленение и уничтожение России, причём эту цель никто там даже не скрывает… но нам говорят, что нет, что мы должны заработать прощение Запада, что выродки и ублюдки должны быть для России моральными авторитетами, имеющими право судить нас и осуждать.

Анекдотическая ситуация!

— Дай мне 100 рублей, и я тебя прощу.

— За что простишь?

— За то, что я ударил тебя учебником и помял обложку.

Кстати, как там в войне 08.08.08 — изменилось мнение Запада от того, что Грузия предельно явно, предельно открыто напала первой? Напомню, не изменилось, Россию всё равно назвали на Западе агрессором, против России всё равно ввели санкции. Цитирую Джорджа Буша, например (ссылка):

Своими действиями в последние дни Россия нанесла вред своей репутации и своим отношениям с государствами свободного мира. Запугивание и угрозы не могут быть приемлемым путём ведения внешней политики в 21-м веке. Только сама Россия может решить, хочет ли она вернуться на путь ответственных государств или будет продолжать следовать путём, который сулит конфронтацию и изоляцию. Чтобы начать восстанавливать свои отношения с Соединёнными Штатами, Европой и другими государствами и начать восстанавливать своё место в мире, Россия должна уважать свободу своих соседей.

Мнение Запада не изменилось, потому что мнение Запада — это валюта для дурачков, чтобы те делали уступки в обмен на обещание (лживое, кстати), что Запад их когда-нибудь простит.

Самое разумное — отказ от игры с шулерами. На все западные осуждения, на все их потешные голосования в ООН, на все упрёки их многочисленных фелькишер беобахтеров следует отвечать одинаково: «вы выродки и ублюдки, на ваше мнение нам наплевать». В дипломатическом, разумеется, ключе — не так прямо, как может себе позволить блогер. Примерно так: «на этот раз вы соврали тут, тут и тут. Но всё же спасибо, что высказались. Оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для нас».

Нам не нужны любовь и дружба Запада — история показала, что Запад способен на такие чувства только к тому, кого считает сильным, к тому, кто грабит его и бьёт сапогом. Занимать место США, «становиться драконом», идея сомнительная. Нам вполне достаточно, чтобы Запад нас боялся, а для этого нужна не только готовность применить оружие, — тут у нас всё в порядке, — но и демонстративное презрение к нравоучениям этих лицемеров.

Напоследок замечу, что аналогичным образом следует относиться и к негодующим возгласам российской лакей-интеллигенции. Ну, серьёзно — это же классические коллаборационисты, которые предали Родину, свой народ и своих дедов-прадедов, чтобы работать на США. Предали даже не под дулом шмайсера, спасая шкуру, а на ровном месте — предполагая, будто продать своих и примкнуть к сильному — хорошая жизненная стратегия.

Кто-то из этих смердяковых недоволен нами, предлагает нам капитулировать? Не нужно их переубеждать: у них очень гибкие моральные принципы. Они способны оправдать абсолютно всё, включая даже самые чудовищные преступления американских боевиков. Что нужно, так это как можно дальше отодвинуть пособников США от должностей и от бюджетных денег. Лакей-интеллигенция полагает, будто имеет право читать нам мораль, так как она является лучшей частью общества. Это смешно. Смердяковы — не лучшие люди страны, это отбросы. Меня скорее заинтересует точка зрения опустившегося бомжа — бомж, по крайней мере, вполне может оказаться порядочным человеком.

PS. Не устану повторять, что порядочных людей на Западе тоже хватает, особенно среди наших бывших соотечественников. Термин «выродки и ублюдки» относится не к ним, а к тем, кто занимается политикой, кто пишет статьи в СМИ, и кто делает вид, будто верит этим статьям.