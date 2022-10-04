Скандалы: Виноват коронавирус

Депутаты объяснили, почему пропустили историческое заседание Госдумы по присоединению Донбасса

На пленарном заседании, посвященном ратификации договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области, не присутствовал 41 депутат. Как оказалось, многие отсутствовали, поскольку болели коронавирусом. Например, депутат от «Новых людей» и координатор «Лизы Алерт» Олег Леонов еще неделю назад взял себе больничный.

«Я на больничном уже неделю, к сожалению. Сегодня очень хотел прийти, но меня врачи не выпустили. Я на самоизоляции, мне запрещено выходить на люди», — признался Леонов в беседе с Daily Storm.

Депутат «Единой России» Светлана Бессараб также находится на самоизоляции. Коронавирус у нее выявило тестирование перед встречей в Кремле с президентом России Владимиром Путиным 30 сентября.

«У нас проходили тесты перед встречей в Кремле. И на последнем тесте у меня обнаружился коронавирус. Тесты проходят в Госдуме, поэтому мне сразу был официально выписан больничный лист, меня в Думу не допускают», — объяснила депутат.

На заседании Госдумы отсутствовали такие депутаты, как Андрей Макаров и Олег Матвейчев из «Единой России», Сергей Шаргунов и Алексей Куринный из КПРФ, Валерий Гартунг и Тимур Каноков из СРЗП.

На пленарном заседании также отсутствовал справедливоросс Вадим Белоусов. В августе Мосгорсуд признал его виновным в получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей. Ему присудили 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей. Депутату вынесли постановление о взятии под стражу, однако Белоусов не явился на заседание. 19 августа Вадима Белоусова объявили в федеральный розыск.

3 октября Госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Парламентарии ратифицировали договоры о присоединении регионов и одобрили соответствующие федеральные конституционные законы. Таким образом, в России образованы четыре новых субъекта, теперь их насчитывается 89 штук.

Фото: Скандалы.ру

Алексей Красовский

Оригинал материала: “Дейли Шторм”