 

Мнение: Испытания

04.10.2022, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

НАТО предупредило страны — члены альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной и тем самым «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения», сообщает The Times.

Речь может идти о возможном «испытании» ядерного устройства в акватории Черного моря. Потенциальный вред российскому черноморскому побережью Путина не интересует – если по итогам ядерных экспериментов в будущем умрет лишний миллион жителей Кубани, Крыма и устья Дона, он даже не вздрогнет. Тем более его не волнуют жители прибрежных районов Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии… В конце концов, он ведь обещал, что вместе с собой в свой персональный рай заберет если не всех, то многих. А обещания надо выполнять.

Нужно понимать, что проблема не только и даже не столько в возможном радиоактивном заражении. Черное море – весьма специфическая экологическая система. Начиная с глубин 200-300 метров, там начинаются слои, на которых вырабатывается значительное количество сероводорода. Это вообще-то сильнейший яд, который не попадает в верхние слои за счет разной солености разных уровней воды. Активное перемешивание, вызванное взрывом, приведет к сильнейшей экологической катастрофе. Вряд ли по всей акватории, но на локальном участке взрыва точно.

Как именно затем будут развиваться негативные процессы и насколько серьезно всё это отразиться на побережье, учитывая циркулирование воды в Черном море вдоль берегов, сейчас никто не скажет – это нужно моделировать. Поэтому речь идет не столько о радиоактивном заражении, сколько о химическом. Что, согласимся тоже не подарок.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / Мнение: “Черный ящик”

04.08.22 / Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе завершится до конца 2022 года

14.07.22 / Скандалы: Миссия выполнима

01.07.22 / Ученые нашли причину рецидива алкоголизма

17.02.21 / Россия активно поддерживает связи с сирийскими христианами

15.12.21 / Российские ученые обнаружили гигантский ледник на Марсе

10.05.22 / Spiegel – немецкие поезда опаздывают всё чаще — и так будет ещё долго

09.08.22 / Мнение: Стивен Сигал в ДНР

17.12.21 / Украинцев призвали отказываться от православного Рождества ради борьбы с Россией

29.09.22 / На журфаке МГУ появится специальность «Думскроллинг и военная аналитика»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика