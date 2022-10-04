Мнение: Испытания

НАТО предупредило страны — члены альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной и тем самым «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения», сообщает The Times.

Речь может идти о возможном «испытании» ядерного устройства в акватории Черного моря. Потенциальный вред российскому черноморскому побережью Путина не интересует – если по итогам ядерных экспериментов в будущем умрет лишний миллион жителей Кубани, Крыма и устья Дона, он даже не вздрогнет. Тем более его не волнуют жители прибрежных районов Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии… В конце концов, он ведь обещал, что вместе с собой в свой персональный рай заберет если не всех, то многих. А обещания надо выполнять.

Нужно понимать, что проблема не только и даже не столько в возможном радиоактивном заражении. Черное море – весьма специфическая экологическая система. Начиная с глубин 200-300 метров, там начинаются слои, на которых вырабатывается значительное количество сероводорода. Это вообще-то сильнейший яд, который не попадает в верхние слои за счет разной солености разных уровней воды. Активное перемешивание, вызванное взрывом, приведет к сильнейшей экологической катастрофе. Вряд ли по всей акватории, но на локальном участке взрыва точно.

Как именно затем будут развиваться негативные процессы и насколько серьезно всё это отразиться на побережье, учитывая циркулирование воды в Черном море вдоль берегов, сейчас никто не скажет – это нужно моделировать. Поэтому речь идет не столько о радиоактивном заражении, сколько о химическом. Что, согласимся тоже не подарок.

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