“Оказалась никому не нужна”: говорящую исподтишка обиженку Пугачеву поставили на место
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Жизнь Аллы
Пугачевой за последние месяцы перевернулась с ног на голову. Спешный отъезд из
России, скитание по заграницам, скандальное возвращение и новый переезд. На
протяжение нескольких месяцев звезда советской и российской эстрады отбивалась
от злых языков и грязных слухов.
Покинув Россию во
второй раз, Алла Пугачева решила высказать все, что думает о своих недоброжелателях.
В своих социальных сетях артистка написала, что чувство ненависти к этим
личностям все это время было взаимным.
Не все оценили
такой шаг и поверили в искренность слов Аллы Борисовны. Блогер и писатель Лена
Миро проанализировала жизнь Примадонны и сделала интересные выводы. По ее мнению,
Пугачева почувствовала, что в старую “тусовку” ее больше не
принимают, включила “обиженку” и начала оскорблять бывших друзей.
“Не
получилось вернуть то, что было? Не вышло, оказалась никому не нужна и улетела”,
— рассуждает Лена. Блогер добавляет, что пост вышел не в обычное время, а
только после отъезда Пугачевой из России. В конце Миро поставила говорящую исподтишка
звезду на место: “Пугачева прямым текстом показала… Себя”.
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