“Оказалась никому не нужна”: говорящую исподтишка обиженку Пугачеву поставили на место

Жизнь Аллы

Пугачевой за последние месяцы перевернулась с ног на голову. Спешный отъезд из

России, скитание по заграницам, скандальное возвращение и новый переезд. На

протяжение нескольких месяцев звезда советской и российской эстрады отбивалась

от злых языков и грязных слухов.

Покинув Россию во

второй раз, Алла Пугачева решила высказать все, что думает о своих недоброжелателях.

В своих социальных сетях артистка написала, что чувство ненависти к этим

личностям все это время было взаимным.

Не все оценили

такой шаг и поверили в искренность слов Аллы Борисовны. Блогер и писатель Лена

Миро проанализировала жизнь Примадонны и сделала интересные выводы. По ее мнению,

Пугачева почувствовала, что в старую “тусовку” ее больше не

принимают, включила “обиженку” и начала оскорблять бывших друзей.

“Не

получилось вернуть то, что было? Не вышло, оказалась никому не нужна и улетела”,

— рассуждает Лена. Блогер добавляет, что пост вышел не в обычное время, а

только после отъезда Пугачевой из России. В конце Миро поставила говорящую исподтишка

звезду на место: “Пугачева прямым текстом показала… Себя”.