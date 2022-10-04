 

“Оказалась никому не нужна”: говорящую исподтишка обиженку Пугачеву поставили на место

04.10.2022, 15:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жизнь Аллы
Пугачевой за последние месяцы перевернулась с ног на голову. Спешный отъезд из
России, скитание по заграницам, скандальное возвращение и новый переезд. На
протяжение нескольких месяцев звезда советской и российской эстрады отбивалась
от злых языков и грязных слухов.

Покинув Россию во
второй раз, Алла Пугачева решила высказать все, что думает о своих недоброжелателях.
В своих социальных сетях артистка написала, что чувство ненависти к этим
личностям все это время было взаимным.

Не все оценили
такой шаг и поверили в искренность слов Аллы Борисовны. Блогер и писатель Лена
Миро проанализировала жизнь Примадонны и сделала интересные выводы. По ее мнению,
Пугачева почувствовала, что в старую “тусовку” ее больше не
принимают, включила “обиженку” и начала оскорблять бывших друзей.

“Не
получилось вернуть то, что было? Не вышло, оказалась никому не нужна и улетела”,
— рассуждает Лена. Блогер добавляет, что пост вышел не в обычное время, а
только после отъезда Пугачевой из России. В конце Миро поставила говорящую исподтишка
звезду на место: “Пугачева прямым текстом показала… Себя”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Не ошибетесь с выбором: 3 стрижки, которые идеально подходят женщинам всех возрастов, с любой формой лица и типом волос

18.02.22 / Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео

07.01.22 / «Вечерний Ургант» возглавил топ-5 видео Первого канала в YouTube

05.07.22 / Звезда WNBA Бриттни Грайнер просит Байдена помочь ей выбраться из российской тюрьмы

29.07.21 / Генпрокуратура потребовала заблокировать аккаунт Навального в PUBG

01.09.22 / “Меня выгодно пнуть”: заплеванная беглянка Хаматова дала отпор

10.06.21 / Можно с кисломолочкой, но без йогурта еще лучше: освежающие маски для лица с куркумой

17.07.22 / Defence24 – в схватке с Западом сербы болеют за «старшего брата» — Россию

14.06.21 / И для зубов, и для волос: универсальное средство, которое избавит от перхоти (есть в доме у каждого)

13.02.21 / В Госдуме предложили заставить иноагентов маркировать места своего проживания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика