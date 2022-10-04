Внук Маннергейма забаррикадировал дорогу, по которой ехали российские эмигранты
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Полиция Тампере
арестовала местного жителя, самовольно забаррикадировавшего дорогу на Хельсинки
и преградившего путь автобусу, в котором ехали граждане России, покинувшие
страну в связи с мобилизацией. Им оказался 61-летний внук Карла Густава Маннергейма.
Утром 4 октября Георг
Маннергейм начал сооружение на трассе конструкции из брёвен, кирпичей и
металлических элементов (в том числе противотанковых ежей) с целью «не допустить прорыва русских к столице». О
готовящейся волне миграции россиян, скрывающихся от мобилизации, в Хельсинки,
он узнал из сообщений Радио Тампере. В пенсионере взыграла память предков и
патриотические чувства, и он решил предпринять меры для защиты своей страны от
русской угрозы.
Соорудив баррикаду, мужчина ждал ещё 4 часа, пока к ней не подъехал
туристический автобус, в котором было 35 россиян и двое жителей Хельсинки,
ездивших в Санкт-Петербург за продуктами. Георг Маннергейм обратился к
водителю транспортного средства по громкоговорителю и заявил, что через эту
линию русским не пройти. В ответ тот вызвал полицию. Патрульные прибыли в течение
часа, а затем полдня разбирали самовольно установленную конструкцию.
«Георг Маннергейм
понесёт ответственность за самовольное сооружение оборонительной линии, – пообещал капитан полиции Хаайко Улупайнен. – Согласно
финскому законодательству, отдать приказ о создании подобных баррикад может
только генеральный штаб. По-человечески я его понимаю, у меня тоже прадед
воевал в той войне, но закон есть закон. Ему грозит штраф в размере 500 евро. Впрочем, благодаря его бдительности удалось задержать также 35 россиян, въехавших в
страну за взятку. Они будут депортированы»
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