Внук Маннергейма забаррикадировал дорогу, по которой ехали российские эмигранты

Полиция Тампере

арестовала местного жителя, самовольно забаррикадировавшего дорогу на Хельсинки

и преградившего путь автобусу, в котором ехали граждане России, покинувшие

страну в связи с мобилизацией. Им оказался 61-летний внук Карла Густава Маннергейма.

Утром 4 октября Георг

Маннергейм начал сооружение на трассе конструкции из брёвен, кирпичей и

металлических элементов (в том числе противотанковых ежей) с целью «не допустить прорыва русских к столице». О

готовящейся волне миграции россиян, скрывающихся от мобилизации, в Хельсинки,

он узнал из сообщений Радио Тампере. В пенсионере взыграла память предков и

патриотические чувства, и он решил предпринять меры для защиты своей страны от

русской угрозы.

Соорудив баррикаду, мужчина ждал ещё 4 часа, пока к ней не подъехал

туристический автобус, в котором было 35 россиян и двое жителей Хельсинки,

ездивших в Санкт-Петербург за продуктами. Георг Маннергейм обратился к

водителю транспортного средства по громкоговорителю и заявил, что через эту

линию русским не пройти. В ответ тот вызвал полицию. Патрульные прибыли в течение

часа, а затем полдня разбирали самовольно установленную конструкцию.

«Георг Маннергейм

понесёт ответственность за самовольное сооружение оборонительной линии, – пообещал капитан полиции Хаайко Улупайнен. – Согласно

финскому законодательству, отдать приказ о создании подобных баррикад может

только генеральный штаб. По-человечески я его понимаю, у меня тоже прадед

воевал в той войне, но закон есть закон. Ему грозит штраф в размере 500 евро. Впрочем, благодаря его бдительности удалось задержать также 35 россиян, въехавших в

страну за взятку. Они будут депортированы»

—