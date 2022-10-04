Мнение: Идеально чтобы проиграть

Ольшанский продолжает отжигать

Теперь он взялся объяснить “ватникам” (своей основной аудитории), что вся их “борьба с Западом” заранее обречена на провал, а все их мечты о какой-то якобы “исключительности” России – ложь и чепуха. Недурно.

“Должен признаться, что меня ужасно бесит вот уже много лет как ставшая нашим официозом (а теперь и подавно) дугиническая риторика про священную войну России как центра мирового добра, традиции и еще там чего-то – с плохим Западом и евроатлантической цивилизацией.

С этими идеями есть две проблемы.

Во-первых, все это ложь.

В России нет никакой “традиции” – не в качестве исторического предания и канона, а “вживую”, здесь и сейчас. Россия это страна тотальных разводов, низкой рождаемости, заброшенной старости, отсутствия возрастных мужчин (и, значит, ноль патриархата) всеобщего цинизма, индивидуализма, культа потребления, крайне слабой религиозности (если не считать за таковую самопальное язычество и самопальную эзотерику), массового (а не только элитного) подражательства любым заграничным модам, разорванной исторической и семейной памяти, равнодушия ко всему национальному, многоэтажной бетонной застройки без чувства земли и самоощущения хозяев, и, главное, сильнейшего недоверия к любым общественным и коллективным институтам.

США – бесконечно более “традиционная” страна, нежели Россия. Там чуть не каждый второй человек Библию читал – и вам ее процитирует.

Но это ладно.

Хуже другое.

Риторика борьбы с Западом задирает планку нынешнего противостояния на заведомо недостижимую высоту, поскольку “Запад” победить нельзя. Во всяком случае, в мировой истории прецедентов не было, и даже большевики с этим не справились.

И, поставив вопрос так радикально, что ответ в любом случае будет неудовлетворительный, Россия вдобавок старательно загоняет себя в амплуа мирового зла – уже с точки зрения той стороны (не начальников тамошних, а западного мира в принципе), предъявляя абстрактно угрожающие претензии, не предполагающие рационального выхода, – и при этом не располагая ресурсами для такого противостояния.

То есть дугинический пафос “борьбы цивилизаций” – ничем на практике не подтвержденный и раздувающий реальную проблему до нерешаемого космического уровня – идеален для того, чтобы проиграть.

Но людям нравится.

Потому что торжественно, театрально, с замахом.

Мы, мол, не просто так тут, а мы за передел всего мира, за добро против зла и никаких гвоздей.

Очень грустно… (Д.Ольшанский)

То есть как-то внезапно бывшему главному редактору хорошего журнала “Русская жизнь” открылась истина – что он всю жизнь имеет дело не только со скотами, но и с идиотами – в простом, клиническом смысле термина. Ну что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда.