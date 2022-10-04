 

Начались съемки сериала “Очевидное невероятное” с Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой

04.10.2022, 15:15, Разное
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Режиссером фантастической комедии по мотивам рассказов Кира Булычева “Великий Гусляр” выступит Александр Войтинский. В сериале также примут участие Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Григорий Верник, Екатерина Кабак, Антон Морозов, Алиса Лозовская, Александр Цыганов.

Самый заурядный на первый взгляд провинциальный город Великий Гусляр – на самом деле – уникальная точка на планете Земля, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок для местных жителей – самое обычное дело. Гуслярцы так привыкли к ним, что практически не замечают.

Размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр – Эдуард Белинский (Максим Лагашкин). Когда-то в юности он уехал учиться и делать карьеру в Москву, и теперь вернулся с твёрдым намерением рассказать всему миру о чудесах Гусляра и превратить его в туристический центр. Вот только гуслярцы совсем не готовы превращать свой уютный городок в аттракцион. Планам Мэра берется помешать Тимофей Молодцов (Артем Быстров) – глава единственного ТСЖ Великого Гусляра. Он убеждает Белинского, что чудес больше нет, и объединяет жителей города в борьбе за сохранение аномалий в тайне. Задачу Тимофея осложняет то, что из ряда вон выходящие события происходят в Гусляре каждый день.

Я прочитал сценарий 54 раза. Мы обсудили его 188 раз, – признался режиссер. – Мы разыгрывали сценки, смеялись и плакали от души. Сегодня я познакомился с группой, мы сняли первый кадр, и для меня стало абсолютно очевидно, что у нас получится что-то невероятное!

Съемки фантастической комедии “Очевидное невероятное” продлятся до конца года. Премьера в Okko запланирована на 2023 год.


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