 

Джулия Фокс откровенно рассказала о ментальных проблемах

04.10.2022, 15:15, Разное
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Накануне 32-летняя актриса и светская львица Джулия Фокс откровенно пообщалась с подписчиками на тему психического здоровья. Оказывается, у звезды наблюдаются нейродивергентное поведение (небольшая задержка в развитии), симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также обсессивно-компульсивное рассройство (ОКР). 

У меня бывают приступы высокой продуктивности… А затем моменты глубокого, очень глубокого застойного чувства, будто я просто не могу, черт возьми, пошевелиться, – объяснила Фокс в новом видеоролике, – Я никогда честно не говорила этого, но СДВГ — это действительно тяжело.

Отдельно звезда пожаловалась и на ОКР, которое ей диагностировали совсем недавно. 

Раньше в уме я частенько считала количество букв в словах, – призналась она. – Мой пунктик состоял в том, чтобы их было не больше 10-ти. 

Несмотря на краткость, откровенный рассказ Фокс об опыте СДВГ и ОКР вызвал среди ее фанатов живую дискуссию о ментальных проблемах. Многие поблагодарили актрису за то, что та открыто выступила с заявлением о своем психическом здоровье. 

Спасибо, что поделились, Джулия — благодаря тебе мы все почувствовали себя немного более понятыми, – написал один из комментаторов. 

Отметим, что бывший бойфренд Джулии, 45-летний рэпер Канье Уэст, с которым она рассталась в феврале этого года после непродолжительного, но яркого романа, тоже страдает от психических заболеваний. У артиста диагностировано биполярное расстройство личности.

Последний раз на публике Джулия Фокс появилась несколько дней назад. Она наряду с Михаилом Барышниковым, Кристин Дэвис и другими звездными гостями вышла на красную ковровую дорожку гала-вечера New York City Ballet в эффектном футуристичном наряде.


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