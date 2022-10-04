Лицевая гимнастика, криосауна, скандинавская ходьба и диета: секреты молодости Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая очень ответственно относится к своему здоровью и внешности. Женщине, которой сейчас 47 лет, уже не раз делали комплименты насчет ее моложавости. Сама Юлия призналась, что является сторонницей естественной красоты. В своем телеграм-канале артистка поделилась с подписчиками своими секретами красоты и молодости.

Лицевая гимнастика и массаж

По словам Юлии, моложавый вид ей придает лицевая гимнастика. Женщина делает ее перед спектаклем, как и многие другие артисты, разминающие речевой аппарат. Туда входят как звуковые упражнения, так и разминка лицевых мышц. Высоцкая называет такую гимнастику своим фейсфитнесом. Артистка честно призналась, что иногда ее пропускает перед выходами на театральную сцену. В идеале, конечно, стоит заниматься фейсфитнесом и по утрам, но женщине вполне хватает тренировок и десятикилометровых пробежек. Также Юлия делает скульптурный и буккальный массажи, которые ей очень нравятся.

Домашние процедуры

Не менее важны для продления молодости и домашние процедуры. В конце каждого дня актриса обязательно наносит на лицо мусс для умывания и специальное мыло для очистки кожи. После Высоцкая увлажняет лицо. Причем это может быть либо питательный крем (отдельно для губ и глаз), либо маска, оставляемая женщиной на всю ночь.

Если же лицу Юлии необходима «реабилитация», то она наносит тканевые и дренирующие маски. Также женщины обожает применять специальные «ложки» для работы с лицом по крему или маске. Такие «ложки» Высоцкая держит в холодильнике. После артистка снова наносит крем на лицо и под глаза, только увлажняющий, а не питательный. При этом кожа не должна блестеть. А если на улице солнце, то женщина обязательно наносит защитный крем с SPF 50⁺.

Косметологические процедуры

Артистка рассказала подписчиками и о пробуемых ею косметологических процедурах. К примеру, Юлия делала биоревитализацию и аппаратное подтягивание. А совсем недавно ей пришлось удалять с помощью лазера пигментацию. Пятна существенно потемнели, и Высоцкая ждет, когда будут результаты. Врач сказал, что процедуру необходимо повторить через три недели, и тогда все будет отлично. Пробовала артистка и Ulthera-терапию (безоперационный лифтинг кожи), но для ее типа лица она оказался не только неэффективной, но и весьма болезненной. Юлия применяла и лазерные технологии, помогающие в выработке коллагена. Конечно, никакого wow-эффекта не было и женщина рада, что ей просто не стало хуже.

Занятия спортом

Актриса ухаживает не только за лицом, но и за телом. Высоцкая ведет здоровый и спортивный образ жизни. Но Юлия не злоупотребляет физическими упражнениями. Женщина считает, что самое важное — прислушиваться к организму и подбирать нагрузку с учетом его особенностей. Также в прекрасной физической форме артистке помогают оставаться занятия скандинавской ходьбой, плавание в бассейне, бег и здоровый сон. Не менее важно отсутствие перееданий и жестких диет. А еще Высоцкая часто ходит пешком. В день она может находится вокруг своего дома больше десятка километров. Это придает ей хороший заряд энергии, помогает мыслить ясно и справляться со стрессом.