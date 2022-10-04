Неповторимо прекрасен и очень моден: как вписать в свой образ “гусиные лапки” – самый модный принт осени 2022

После отсутствия в течение нескольких сезонов принта “гусиные лапки”, он снова начал пользоваться огромной популярностью. Это довольно интересный и оригинальный узор, который никого не может оставить равнодушным. Вот несколько особенностей принта “гусиные лапки” при помощи одежды и аксессуаров.

Модные тренды осень-зима 2022/2023 года

Если и есть рисунок, способный пересечь века, не потеряв при этом своей актуальности, то это, несомненно, “гусиные лапки”.

Спустя более века после создания этого узора, он все равно продолжает вдохновлять модельеров, которые смело включают его в свои последние модные коллекции. Он неподвластный времени и элегантный и снова займет достойное место в наших гардеробах осенью и зимой.

Принт “гусиные лапки” является бесконечно доступным для модернизации наших базовых вещей. Именно поэтому можно смело выбирать мини-юбки, пальто, брюки, платья и даже любимые аксессуары с таким узором.

Происхождение принта “гусиные лапки”

Появился такой узор в 1880-х годах в Шотландии и стал своего рода альтернативой клетчатому принту, ткани шотландских кланов.

В начале 20-го века узор “гусиные лапки” стал самым любимым принтом короля Эдуарда VII. До середины века такой рисунок был практически везде. Такой принт в свое время выбирали для себя многие знаменитости, например, Одри Хепберн.

В 80-х годах многие знаменитые дома моды включили “гусиные лапки” в свои коллекции и так продолжается до сих пор.

Как правильно носить принт “гусиные лапки”

Такой узор просто манит к себе и его можно увидеть практически повсюду. Принт “гусиные лапки” этой осенью отлично будет смотреться на наших платьях, осенних пальто, юбках или зимних аксессуарах и обуви.

Как правило, это черно-белое плетение, но можно также найти и другие цвета, такие как розовый, желтый, красный, фиолетовый, зеленый и т. д.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Однако при этом важно соблюдать умеренность. Нужно выбирать пальто, юбку или сумку с принтом “гусиные лапки”, сочетая их с более простыми базовыми вещами, в частности, такими как теплый свитер, джинсы, трикотажное платье и т. д. Это позволит создать повседневный, но при этом шикарный образ.

С другой стороны, если очень нравится такой черно-белый узор, то можно создать и тотал-лук. В таком случае, стоит сделать ставку на брючный костюм, который хорошо будет сочетаться с однотонными вещами, в частности, такими как черные мокасины, красная сумка, светло-коричневое пальто.

Стоит помнить о том, что принт “гусиные лапки” делают силуэт намного меньше, поэтому, женщинам маленького роста стоит избегать тотал-лука. Лучше всего остановить свой выбор просто на сумке или туфля с таким узором. Также стоит подумать о берете или кепке, которые дополнят создаваемый образ.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Сумочка с принтом “гусиные лапки” вместе с однотонным зимним пальто оверсайз поможет украсить образ.

Костюм, состоящий из блейзера и юбки с принтом “гусиные лапки” и виниловые сапоги до бедра смотрятся просто восхитительно. Можно выбирать ту одежлу, которая больше всего нравится, самое главное, чтобы этот узор смотрелся гармонично.

Принт “гусиные лапки” в моде на протяжении уже многих лет, поэтому, можно смело приобретать несколько вещей с таким узором, так как они еще долго будут актуальными.